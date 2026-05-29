El mejor regalo de Digimon Up con un Pokémon support

Juan Pérez 29 MAY 2026 - 10:56h.

Numemon entra a escena

¿Cómo se jugará a Digimon Up? El juego de móviles V-Pet con cartas y combates

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El recorrido de Digimon Up en los últimos meses es una especie de Carrera para multiplicar los registros previos de cara a un lanzamiento en 2026 todavía sin fecha conocida. El primer título de la saga en años llega con el hype de unificar el cuidado de las mascotas con los combates por turnos, y por primera vez en el proceso entrega un premio a la comunidad en forma de digimon

Digimon Up consigue la cifra redonda de los 500.000 registros previos después de una oleada de información donde ha explicado la dinámica principal del juego. Y la recompense es la activación del primer digimon support alejado de los 15 iniciales del título, uno de los perfiles marcados para las peleas para apoyar al digimon partner que nos acompañará durante toda la experiencia.

Con los 15 digimon principals señalados para abrir la Aventura, el premio tiene otro perfil, el de los digimon support de los que puede haber hasta 5 en el banquillo para aportar en la pelea. En este caso el regalo es la entrega de Numemon, la simpática criatura verde con los ojos saltarines y la lengua fuera cuyo ataque principal es…lanzar caca.

Una de las craciones más famosas de la saga llega como digimon support de cara al juego, aunque todavía es imposible adivinar cuál será el timing. Lo que sí está claro es que esta era la cifra tope exigida por Digimon para los premios, por lo que falta ver si el juego crea más parámetros para aumentar así las expectativas de la comunidad. Hasta ahora se habían confirmado la entrega de stickers, boletos holográficos que huelen a gacha, semillas y a Gekkomon, pero ahora el listón sube. La gran pregunta es si habrá una reformulación para ampliar el listado de premios si se amplía la cifra en los próximos meses.

La gran pregunta es cuánto de gacha y de micropagos va a tener a sabiendas de la dificultad para elegir un digimon partner, porque de los 15 iniciales solo se puede elegir a uno. Y hasta no evolucionarlo al máximo, al parecer no se puede volver a seleccionar un Segundo. Al fin y al cabo solo se lucha con uno junto a cinco supports, por lo que las restricciones son claras.

La fecha de lanzamiento puede pasar por una nueva Digimon Con o por alguno de los eventos del ‘No E3’. Tanto Digimon Up como Digimon Alysion esperan lanzamiento en 2026 en una época perfecta para los fans de la saga que llevaban tiempo con las ganas de recibir algún título más allá de las consolas.

Con más de 200 criaturas confirmadas para Digimon Up y sólo 15 desde el perfil principal, eso propone un pool muy estratégico para ahondar no sólo en las habilidades del principal sino en la de los supports. De salida el juego va a tener hasta 185 variedades para complementar al Partner desde la banca con lo que eso significa para sinergias de ataque y habilidades pasivas para acumular combos de cara a los enfrentamientos de todo tipo.