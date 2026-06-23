Digimon Times: fecha y horarios del evento para llegar a Digimon Up y Alysion

Juan Pérez 23 JUN 2026 - 16:21h.

El momento para plantear las fechas de los dos juegos móviles en 2026

Digimon Up: los atributos y especies de todos los iniciales

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Las pinceladas de información de Digimon en el concepto global desde el anime al juego de cartas tiene una renovación pendiente en Digimon Times, un evento global preparado para este 26 de junio. La evolución de la saga pasa por la cita japonesa como un must para acercarse a todos los palos hasta ofrecer novedades de su futuro, y quién sabe, quizás también de los juegos móviles preparados para 2026 como Digimon Up y Digimon Alysion.

El deseo de ver algo más de Digimon Up es constante en los seguidores del V-Pet, uno de los títulos más deseados por los fans de la saga para iOS y android así como la versión del juego de cartas Digimon Alysion. Ambos están en un horizonte por descubrir mientras el peso argumental de la franquicia viaja en otro escenario, concretamente en saber qué se va a descubrir en el Digimon Times del 26 de junio a partir de las 11.00h. de la mañana.

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Habitualmente este evento está enfocado más en el anime, en los juguetes y en las cartas, pero en más de una ocasión los juegos han pasado al primer plano como es el caso de Digimon Story: Time Stranger. La cercanía del lanzamiento del sonado RPG tanto a Nintendo Switch como a Nintendo Switch 2 deja entrever una aparición masiva en el Digimon Times para darle más alas a la actualización de contenido con novedades con respecto al juego original que salió en Xbox, PC y PS5.

La sola presencia del RPG en todas las plataformas ayuda a pensar que este puede ser el momento de relanzar también las novedades de Digimon Up y Digimon Alysion. Y es lógico porque la DigimonCon 2026 fue en marzo, y con una sola edición al año, este parece el mejor momento para desplegar todo lo que va a suceder con los dos juegos móviles gratuitos que están preparados para la segunda mitad de 2026.

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Lo lógico es diferenciar las fechas de ambos para no chocar en el mercado, por lo que desde un punto de vista pesimista, si uno llega a finales del año el otro debe estar a dos-tres meses de ver la luz en móviles si no hay retrasos.

El último vistazo a Digimon Up

A la espera de más pantallazos con destellos de la jugabilidad, de los digivices o del cuidado de los digimon en sus versiones tempranas, esta es la última pantalla descubierta de Digimon Up. Un acercamiento a los combates de los que hay mucha información, pero pocas imágenes oficiales hasta la fecha.