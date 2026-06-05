Los 3 rumores de última hora del Summer Game Fest: Final Fantasy, Code Veronica y Nintendo

Juan Pérez 05 JUN 2026 - 07:44h.

Square Enix o Capcom pueden tener el sello del cierre

El guiño al Code Veronica en Resident Evil: Requiem...en una botella de licor

Compartir







El reflejo del Summer Game Fest de este viernes 5 de junio deja una imagen resultona a ojos de cualquier espectador, más aún de aquellos con ganas de rascar la superficie para llegar a algo más. Los logos de Capcom, Square Enix y Nintendo aparecen con un brillo especial en comparación al resto por las probabilidades adheridas a tener sorpresas bajo su manto con un interrogante y dos IP's: Resident Evil y Final Fantasy.

El trabajo de Geoff Keighley en los últimos meses para poner en pie está planteado mucho más allá del listado de las 33 predicciones para el bingo del Summer Game Fest. La previsión mola cuando se puede jugar al bingo de las teorías más locas en escenarios globales, pero cuando los nombres más relevantes de la escena adelantan titulares para recuperar Code Veronica o mostrar por primera vez la tercera parte del Remake de Final Fantasy, todo cambia. Y es justo lo que ha pasado a sólo unas horas del evento.

El descubrimiento de Final Fantasy VII: Parte 3

Natethehate, el insider más conocido de la era moderna, ha escuchado que Final Fantasy VII: Parte 3 va a estar en el Summer Game Fest, no hay más. Las elucubraciones sobre la aparición de lo nuevo de Square Enix en el especial de Geoff Keighley parten ahora de una filtración lógica por el impulso necesario para el juego en su próxima etapa. El perfil verificado del leaker en una conversación de Reddit ha dejado claro que ha recibido informaciones al respecto, lo que apunta a un tráiler casi asegurado, lo que apunta al cierre o a uno de los últimos anuncios del evento.

PUEDE INTERESARTE Las 4 opciones del naming definitivo de Final Fantasy VII: Parte 3

Las declaraciones de Hamaguchi sobre el lanzamiento multiplataformas son una obviedad después de lo vivido con los dos juegos anteriores por las repercusiones para la compañía. Ahora ese parece uno de los grandes titulares pendientes, la publicación de una ventana de lanzamiento para 2027, la primera muestra del combate de Cid y Vincent y un tráiler cinematográfico. Es el momento de cerrar el círculo y todo apunta a que PS5, Xbox Series, PC y Switch 2 van a estar de inicio para la salida del RPG.

Claire Redfield está cada vez más cerca

El rumoreado Resident Evil: Code Veronica está muy cerca de romper las puertas del Summer Game Fest según la voz autorizada en las filtraciones de la saga. Dusk Golem, quien ya adelantó la existencia del juego así descifró los últimos anuncios, dice que mañana es el día. Tanto es así que en redes sociales está dejando algunos detalles sobre los cambios en relación a los trajes de Alfred y Alexia, pero no quiere levantar revuelo hasta el anuncio público.

PUEDE INTERESARTE Final Fantasy VII Parte 3 termina el guion y deja las primeras pistas

El apoyo de su propia información está en un modelo habitual en Capcom al ofrecer toda la franquicia con múltiples descuentos justo antes de un anuncio de tal tamaño, y es lo que han hecho en Steam.

Nintendo se asoma al Summer Game Fest

El editor y cofundador de The Game Business, Christopher Dring, deja uno de los titulares más sonados de las últimas horas con respecto al Summer Game Fest por posicionar a Nintendo en el evento. Lo ha explicado en el podcast del medio (producido por Geoff Keighley), lo que aumenta las probabilidades de tenerlo como una realidad relevante por todo lo que significa.

La ausencia de la compañía japonesa lejos de su propia casa es habitual, pero en este caso puede haber una presencia parcial relacionada con algún vínculo publicitario. Es imposible de imaginar el anuncio de un exclusivo de la Switch 2 aquí, pero no sería raro ver un spot con un bundle especial o la promoción de la propia consola. El punto intermedio que acumula hype es ver algo por ejemplo exclusivo de Elden Ring: Tarnished Edition, un título exclusivo en su forma para Nintendo que se acaba de anunciar y encaja a la perfección en el SGF. Es eso o un anuncio de Star Fox, es difícil imaginar algo más aunque sea del perfil de un Rhythm Heaven o un Splatoon Raiders, sobre todo porque hay un Nintendo Direct rumoreado para la próxima semana.