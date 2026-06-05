Así es HAEX: un ambicioso shooter cooperativo de supervivencia en un mundo alienígena

Gustavo Maeso 05 JUN 2026 - 23:30h.

Dead Astronauts es un estudio formado por veteranos de Massive Entertainment y Epic Games y presenta su primer proyecto oficial

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El Summer Game Fest ha servido este año como escaparate para algunos de los proyectos más prometedores de la nueva generación de estudios independientes, y entre ellos ha destacado especialmente HAEX, el título debut de Dead Astronauts. El equipo, integrado por desarrolladores con experiencia previa en compañías tan reconocidas como Massive Entertainment y Epic Games, ha presentado oficialmente un shooter cooperativo de supervivencia en primera persona que apuesta por una mezcla de exploración, misterio y supervivencia extrema en un entorno tan fascinante como hostil.

Con una ambientación inspirada en los paisajes subárticos nórdicos, pero completamente transformados por una presencia alienígena y paranormal, HAEX propone una experiencia donde la naturaleza se convierte en un enemigo constante. Desde el primer avance mostrado durante el evento, el proyecto ha dejado claro que pretende ir mucho más allá del típico juego de supervivencia multijugador. La atmósfera opresiva, la importancia de la gestión de recursos y la capacidad de alterar el propio mundo prometen convertirse en algunos de sus elementos más distintivos.

Un accidente, una expedición desaparecida y una anomalía inexplicable

La premisa de HAEX sitúa a los jugadores en medio de una expedición científica enviada al extremo norte subártico para investigar una misteriosa anomalía. Todo comienza tras un accidente de helicóptero. Después de despertar entre los restos de la aeronave, quienes jueguen deberán seguir el rastro de los integrantes desaparecidos de la expedición mientras intentan comprender qué está ocurriendo realmente en la región.

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Dead Astronauts plantea un mundo cubierto por una niebla sobrenatural que parece alterar la realidad y liberar criaturas desconocidas junto a máquinas hostiles. La sensación de aislamiento será clave durante toda la aventura, tanto en solitario como en cooperativo para hasta cuatro personas.

El estudio ha explicado que la investigación y la exploración narrativa tendrán un peso importante dentro de la experiencia. No se tratará únicamente de sobrevivir, sino también de descubrir el origen de la anomalía y comprender cómo ha afectado al entorno y a las personas que desaparecieron antes de nuestra llegada.

La supervivencia será tan importante como el combate

Uno de los pilares fundamentales de HAEX será la gestión de necesidades básicas. El frío extremo, el hambre, la sed y la preparación adecuada del equipamiento serán factores decisivos para avanzar dentro del mundo abierto. La amenaza no llegará únicamente de los enemigos alienígenas, sino también del propio entorno.

Según ha mostrado Dead Astronauts, cuanto más se adentren los jugadores en la niebla, más agresivo y peligroso se volverá el ecosistema. Nuevas criaturas y amenazas exigirán adaptar constantemente las tácticas de combate y aprovechar diferentes herramientas de supervivencia.

El arsenal incluirá armas de fuego, combate cuerpo a cuerpo y equipamiento especializado diseñado para afrontar situaciones extremas. La intención del estudio parece orientada a ofrecer encuentros dinámicos donde la improvisación y la cooperación tengan tanto peso como la habilidad individual.

Un mundo que puede transformarse y evolucionar

Uno de los aspectos más originales presentados durante el anuncio es el sistema de semillas alienígenas. Estas semillas permitirán recomponer, modificar y reconfigurar partes enteras del mundo abierto. Plantarlas desbloqueará nuevas rutas, recursos y posibilidades de exploración, aunque también podrá provocar consecuencias imprevisibles.

Este sistema busca convertir el escenario en un elemento vivo y mutable. Dead Astronauts quiere que cada partida tenga una evolución distinta y que las decisiones de exploración afecten de forma tangible al entorno.

Otro de los elementos destacados será el sistema de persistencia. Los personajes conservarán su equipamiento y progreso entre diferentes sesiones de juego, incluso al entrar en las partidas de otras personas. Esto permitirá desarrollar personajes a largo plazo sin depender exclusivamente de un único servidor o mundo.

Dead Astronauts también ha confirmado que los personajes y los mundos se guardarán de forma separada. Cada mundo mantendrá su propio estado, historia y evolución, permitiendo experiencias diferenciadas dependiendo de las decisiones tomadas y de cómo haya evolucionado la exploración.

Un debut muy ambicioso para Dead Astronauts

Tobias Nyman, director creativo y cofundador del estudio, explicó durante la presentación que el objetivo del equipo es crear “un mundo abierto memorable e innovador” que ellos mismos deseen explorar como jugadores. Según sus palabras, el equipo ha invertido una enorme cantidad de esfuerzo en construir un universo donde cada jugador pueda seguir su propio camino y modificar de manera significativa el entorno que le rodea. Para el estudio, presentar HAEX durante Summer Game Fest representa un hito importante y el comienzo de una nueva etapa.

Por el momento, Dead Astronauts no ha confirmado fecha de lanzamiento definitiva ni plataformas concretas. Con su combinación de horror atmosférico, exploración narrativa, supervivencia extrema y transformación dinámica del mundo, HAEX se perfila como uno de los proyectos independientes más prometedores de este año.