World of Tanks: HEAT, batallas de tanques sin más historias

Wargaming acelera la fórmula clásica de World of Tanks con héroes y objetivos dinámicos

World of Tanks: HEAT llega el 26 de mayo, un nuevo free-to-play con tanques

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Ya son muchos años de batallas multijugador en World of Tanks. El éxito del título de Wargaming se ha construido sobre una fórmula pausada y táctica donde cada movimiento, cada disparo y cada decisión podían determinar el resultado de una partida. Era un juego exigente, a veces incluso frustrante, pero precisamente esa complejidad era una de sus mayores virtudes.

Con World of Tanks: HEAT, Wargaming ha decidido tomar una dirección completamente diferente. En lugar de modernizar su propuesta tradicional, el estudio apuesta por una reinterpretación más rápida, accesible y orientada a los jugadores que buscan una propuesta más inmediata y trepidante. El resultado es un nuevo free to play más próximo al hero shooter que a la jugabilidad clásica del buque insignia de la editora, un juego que mezcla combate blindado, habilidades especiales, personajes con roles definidos y modos centrados en objetivos.

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Tras varias horas de juego tras su lanzamiento en PC, Xbox Series y PS5, la sensación que deja HEAT es la de una producción técnicamente sólida que todavía no termina de encontrar su lugar entre el World of Tanks clásico y los hero shooters contemporáneos.

Una guerra alternativa

HEAT nos transporta a una línea temporal alternativa posterior a la Segunda Guerra Mundial. En este universo, las armas nucleares han sido sustituidas por tecnologías experimentales avanzadas y las tensiones internacionales se mantienen bajo control gracias a unidades de élite conocidas como High Efficiency Armored Teams. Nuestro papel consiste en asumir el control de uno de estos agentes y participar en conflictos localizados para evitar una guerra global.

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La premisa resulta interesante, especialmente porque permite introducir vehículos futuristas y tecnologías experimentales sin quedar limitada por el rigor histórico de la franquicia principal. Sin embargo, el juego apenas aprovecha este contexto.

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La narrativa funciona como una simple excusa para justificar las mecánicas y rara vez consigue despertar demasiado interés. El universo tiene potencial, pero HEAT no dedica demasiado esfuerzo a desarrollarlo.

Los agentes del cambio

La incorporación de agentes es probablemente la decisión de diseño más importante de todo el proyecto. Cada personaje dispone de habilidades específicas, una función determinada dentro del equipo y acceso a vehículos concretos. Sobre el papel, esta estructura busca fomentar la especialización y el juego cooperativo, acercando la experiencia a los populares hero-shooters (salvando las distancias).

Las habilidades aportan variedad y permiten ejecutar maniobras interesantes durante los combates. Algunas están orientadas al reconocimiento, otras favorecen la defensa y otras potencian las ofensivas coordinadas. El problema es que los agentes apenas tienen personalidad.

Más allá de un nombre y un diseño visual, existe muy poco trabajo de caracterización. Carecen de historia, motivaciones o rasgos memorables. Una vez terminadas las partidas resulta difícil recordar quién era quién.

Además, la relación obligatoria entre personajes y vehículos genera restricciones innecesarias. Si disfrutamos de un tanque concreto, pero preferimos las habilidades de otro agente, el juego apenas ofrece margen de maniobra.

Más acción, menos profundidad

El cambio más evidente respecto al World of Tanks tradicional aparece en el ritmo de las partidas. HEAT es considerablemente más rápido. Las reapariciones constantes eliminan gran parte de la tensión asociada a los errores y permiten regresar a la acción en cuestión de segundos. Los modos basados en objetivos mantienen a los jugadores en movimiento y generan enfrentamientos frecuentes.

No se puede negar que esta fórmula resulta entretenida. Las partidas son ágiles, el tiempo muerto prácticamente desaparece y siempre existe algo que hacer. Sin embargo, esta velocidad tiene un coste.

Muchos de los elementos que hicieron especial al World of Tanks original han desaparecido o han sido simplificados. La gestión de blindajes, la importancia de los ángulos de impacto, la lectura estratégica de los mapas o la sensación de supervivencia permanente tienen mucho menos peso. La consecuencia es una experiencia más accesible pero también menos profunda. Los veteranos probablemente echarán de menos parte de la complejidad que definía a la saga.

Uno de los mejores elementos de diseño de HEAT es su sistema de detección progresiva de enemigos. La información se convierte en un recurso táctico de enorme valor. Los rivales pasan por distintas fases de identificación antes de revelar todos sus datos al equipo, incentivando la exploración, la comunicación y el trabajo conjunto.

Un apartado audiovisual sobresaliente

Si existe un aspecto prácticamente irreprochable es el técnico. El nuevo motor gráfico utilizado por Wargaming ofrece resultados excelentes. Los vehículos tienen una gran presencia, las explosiones transmiten contundencia y los escenarios muestran un nivel de detalle notable. HEAT también consigue mantener una lectura clara de la acción incluso durante los momentos más caóticos. Esto permite disfrutar del espectáculo sin perder información importante sobre lo que ocurre en el campo de batalla.

El sonido también destaca especialmente. Los disparos poseen una contundencia fantástica y los impactos generan una respuesta audiovisual muy satisfactoria. Cada enfrentamiento transmite una sensación de peso y potencia que encaja perfectamente con la fantasía de controlar enormes máquinas de guerra.

Poco contenido para un juego como servicio

El problema actual más importante de World of Tanks: HEAT es lo poco que ofrece actualmente. La base jugable funciona. Los combates son entretenidos. El apartado audiovisual cumple con nota. Sin embargo, el contenido disponible en el lanzamiento es insuficiente para un juego que pretende competir en el saturado mercado de los títulos como servicio.

Ocho agentes, quince vehículos, cuatro modos de juego y ocho mapas constituyen una oferta demasiado limitada para sostener el interés durante meses.

La sensación de repetición aparece antes de lo deseable y el sistema de progresión tampoco consigue compensar esta carencia. Las mejoras existen y proporcionan cierta motivación inicial, pero la estructura general carece del atractivo a largo plazo que sí poseen otros exponentes del género.

A ello se suma la fuerte presencia de pases de batalla, monedas premium y elementos cosméticos desde el primer día. Aunque el modelo free-to-play justifica parcialmente estas decisiones, resulta difícil ignorar el contraste entre la agresiva monetización y la escasez de contenido disponible.

La gran incógnita es si HEAT conseguirá construir una comunidad estable.

Conclusiones de HEAT

World of Tanks: HEAT es un experimento interesante que intenta modernizar una fórmula histórica mediante la incorporación de elementos propios de los hero shooters y los juegos de objetivos. Su excelente apartado técnico, su ritmo más dinámico y algunas ideas inteligentes de diseño logran ofrecer una experiencia entretenida durante las primeras horas. Sin embargo, también transmite la sensación de ser un proyecto que todavía necesita tiempo para encontrar su identidad.

Lo mejor:

Excelente apartado técnico

Ritmo de juego más dinámico y accesible

Las habilidades y agentes añade capas al cooperativo

Lo peor:

Escasez de contenido en el lanzamiento.

Agentes olvidables y poco desarrollados.

Falta de identidad y personalidad