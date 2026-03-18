World of Tanks se adentra en el mundo del crimen organizado en una colaboración con Mafia

Gustavo Maeso 18 MAR 2026 - 15:49h.

Un evento especial cargado de narrativa, personajes icónicos y recompensas exclusivas del 19 al 29 de marzo

World of Tanks y The Walking Dead unen fuerzas en un crossover apocalíptico

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World of Tanks vuelve a reinventarse con una de esas colaboraciones locas a las que nos tiene acostumbrados. Desde el 19 hasta el 29 de marzo, el popular título multijugador abre sus puertas a un nuevo capítulo del Pase de Batalla que rinde homenaje a una de las franquicias más emblemáticas del mundo del crimen organizado: Mafia.

En esta ocasión, asistimos a una integración temática profunda inspirada en Mafia: Definitive Edition, que introduce personajes, narrativa y recompensas diseñadas para sumergirnos en una experiencia donde la lealtad y la ambición pesan tanto como la potencia de fuego.

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Un Pase de Batalla con identidad propia

Nos encontramos ante un evento que no solo amplía contenido, sino que redefine la forma en la que los jugadores interactúan con el universo de World of Tanks. El Capítulo especial del Pase de batalla: Mafia se construye sobre una narrativa clara: en este negocio, o asciendes… o desapareces.

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A lo largo del evento, podremos avanzar en distintas etapas que desbloquean contenido exclusivo inspirado en el universo mafioso. Entre las recompensas destacan calcos temáticos, inscripciones, y estilos tanto 2D como 3D que evocan algunos de los momentos más icónicos del videojuego original.

Pero más allá del aspecto visual, lo verdaderamente interesante es cómo se ha trabajado la ambientación. Todo está diseñado para hacernos sentir parte de una familia criminal: desde los diálogos hasta las recompensas, pasando por la progresión del evento.

Personajes legendarios al mando

Uno de los grandes atractivos de este Pase de Batalla es la posibilidad de reclutar a figuras clave del universo Mafia. Aquí no hablamos de simples skins, sino de comandantes con personalidad propia que aportan identidad al juego.

Entre ellos encontramos a Tommy Angelo, el icónico ex taxista convertido en figura emergente del crimen organizado. Junto a él, Paulie Lombardo aporta ese toque irreverente que contrasta con la eficiencia silenciosa de Sam Trapani. Completan el elenco Frank Colletti, el cerebro estratégico, y Don Ennio Salieri, el líder que encarna la esencia del respeto ganado.

A medida que progresamos, algunos de estos personajes se desbloquean directamente, mientras que otros estarán disponibles mediante paquetes especiales dentro del juego, lo que añade una capa adicional de estrategia y decisión para los jugadores más comprometidos.

El Predatore: potencia italiana con carácter mafioso

Todo imperio necesita músculo, y en este evento lo encontramos en forma de vehículo. El nuevo carro de combate medio italiano de nivel IX, bautizado como Predatore, se presenta como una de las piezas clave del evento.

Este tanque no solo destaca por su diseño, sino también por su rendimiento en combate. Equipado con un cañón de recarga automática de gran precisión y una movilidad sobresaliente, permite a los jugadores desplegar ataques rápidos y efectivos en cualquier punto del mapa.

Su velocidad máxima y capacidad táctica lo convierten en una herramienta ideal tanto para ofensivas rápidas como para reposicionamientos estratégicos, consolidándose como una opción atractiva para jugadores experimentados.

Personalización con estilo: elegancia y peligro

En el mundo del crimen organizado, la apariencia lo es todo. World of Tanks lo sabe y por ello introduce tres estilos 2D que refuerzan la identidad visual del evento: Little Italy, Fair Play y Lost Heaven Noir.

Cada uno de estos estilos permite personalizar los vehículos con una estética cuidada, elegante y cargada de simbolismo. No se trata solo de decorar, sino de transmitir poder, pertenencia y estatus dentro del campo de batalla.

Misiones, recompensas y Twitch Drops

El evento no se limita al Pase de Batalla. Durante estos diez días, los jugadores podrán participar en misiones especiales que otorgan recompensas adicionales, incentivando la actividad constante dentro del juego.

Además, la experiencia se extiende fuera del propio título gracias a los Twitch Drops temáticos. Los espectadores que sigan retransmisiones relacionadas podrán obtener recompensas exclusivas, reforzando la conexión entre la comunidad y el juego.