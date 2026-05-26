Gustavo Maeso 26 MAY 2026 - 14:27h.

El nuevo shooter táctico gratuito de Wargaming inicia su temporada de lanzamiento con agentes, tanques y recompensas desbloqueables

Wargaming anuncia Steel Hunters, un shooter de mechas que ya puedes probar

Compartir







Wargaming ha anunciado el lanzamiento oficial de World of Tanks: HEAT, un nuevo shooter táctico de vehículos que ya puede jugarse de forma gratuita en PC y consolas. El título, desarrollado desde cero sobre el motor propietario de la compañía, apuesta por partidas rápidas, combates dinámicos y un sistema basado en agentes con habilidades y vehículos especializados.

Disponible desde hoy en PC a través de Wargaming Game Center y Steam, así como en PlayStation 5, Xbox Series X|S y NVIDIA GeForce NOW, el juego llega acompañado de soporte completo para juego cruzado y progresión cruzada. Esto permitirá a los jugadores continuar sus partidas independientemente de la plataforma que utilicen, una característica cada vez más demandada por la comunidad multijugador.

PUEDE INTERESARTE World of Tanks se adentra en el mundo del crimen organizado en una colaboración con Mafia

Una nueva propuesta dentro del universo de los tanques

Con World of Tanks: HEAT, Wargaming busca ofrecer una experiencia más rápida y accesible que la de sus anteriores producciones centradas en vehículos blindados. La fórmula combina enfrentamientos PvP con héroes especializados (denominados Agentes) y una selección de tanques experimentales diseñados para adaptarse a diferentes estilos de juego.

PUEDE INTERESARTE Benedict Cumberbatch lidera las Operaciones Festivas 2026 en World of Tanks

"Lanzar HEAT es un gran logro para nosotros, pero en muchos sentidos, esto es solo el principio", ha señalado Artyom Yantsevich, director de producto del proyecto. El responsable también ha querido agradecer el apoyo de la comunidad y del equipo de desarrollo durante el proceso de creación del videojuego.

El lanzamiento viene acompañado de una primera temporada de contenidos denominada Launch Season, que incluye cinco Pases de Batalla semanales gratuitos. A través de ellos, los jugadores podrán desbloquear nuevos agentes, tanques y diversas recompensas cosméticas y de progresión.

Ocho agentes y quince vehículos para el estreno

La propuesta inicial de contenidos ofrece una base considerable para los jugadores que se incorporen desde el primer día. Nada más comenzar la partida, los usuarios tendrán acceso a tres agentes:

Chopper , especializado en defensa y asociado al tanque M1E1.

, especializado en defensa y asociado al tanque M1E1. Kent , centrado en el asalto y equipado con el XM1 90.

, centrado en el asalto y equipado con el XM1 90. Hound, un tirador de precisión vinculado al Leo 1A6A1.

Los cinco agentes restantes podrán desbloquearse progresivamente mediante los pases de batalla gratuitos de temporada. En total, el lanzamiento incorpora:

Ocho agentes repartidos en tres roles: Defender, Assault y Marksman.

repartidos en tres roles: Defender, Assault y Marksman. Quince vehículos con estilos de juego diferenciados y amplias opciones de personalización mediante módulos y equipamiento.

con estilos de juego diferenciados y amplias opciones de personalización mediante módulos y equipamiento. Ocho mapas ambientados en distintos biomas y localizaciones.

ambientados en distintos biomas y localizaciones. Cuatro modos PvP: Hardpoint, Control, Kill Confirmed y Conquest.

La variedad de roles y vehículos busca fomentar la cooperación entre jugadores y ofrecer múltiples estrategias dentro de cada enfrentamiento.

Requisitos mínimos para PC

Junto al lanzamiento, Wargaming ha confirmado las especificaciones técnicas necesarias para ejecutar el juego en ordenadores. Para jugar a 1080p y 60 imágenes por segundo con ajustes mínimos, la configuración mínima requerida es la siguiente:

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits.

Procesador: Intel Core i5-4670K o AMD Ryzen 3 2200G.

Memoria RAM: 8 GB.

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB), AMD Radeon RX 560 (2 GB) o Intel Arc A310 (4 GB).

DirectX 12.

Conexión de banda ancha.

60 GB de almacenamiento disponible.

La compañía recomienda utilizar una unidad SSD para mejorar los tiempos de carga y mantener una experiencia más fluida durante las partidas.

Requisitos recomendados para PC

Quienes quieran jugar con los ajustes gráficos al máximo manteniendo los 60 FPS a resolución Full HD deberán contar con un hardware más moderno. Los requisitos recomendados son:

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits.

Procesador: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 5600X.

Memoria RAM: 16 GB.

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB), AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) o Intel Arc A750 (6 GB).

DirectX 12.

Conexión de banda ancha.

60 GB de almacenamiento libre.

Según Wargaming, esta configuración permite alcanzar 1080p y 60 FPS utilizando tecnologías de escalado de imagen como DLSS, FSR o XeSS en modos de calidad.

Así funciona en PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Los jugadores de consola también disponen ya de información detallada sobre el rendimiento del juego.

En PlayStation 5 y Xbox Series X, el modo Rendimiento ofrece una experiencia de hasta 60 FPS en 4K, utilizando resolución dinámica interna con escalado. Por su parte, el modo Calidad prioriza la fidelidad visual, alcanzando 30 FPS en resolución 4K con una mayor calidad de imagen.

La situación es similar en Xbox Series S, donde el objetivo de rendimiento se sitúa en 60 FPS a 1080p, adaptándose a las capacidades del hardware de la consola.

PS5 Pro incorpora modos gráficos exclusivos

La versión para PlayStation 5 Pro añade opciones específicas diseñadas para aprovechar la potencia adicional de la consola de Sony. Los usuarios podrán elegir entre: