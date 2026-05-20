World of Tanks: HEAT llega el 26 de mayo, un nuevo free-to-play con tanques

Gustavo Maeso 20 MAY 2026 - 17:31h.

El nuevo shooter free-to-play de Wargaming llegará el 26 de mayo con juego cruzado y progresión compartida

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Wargaming ha confirmado oficialmente que World of Tanks: HEAT, su nuevo shooter táctico multijugador, se estrenará el próximo 26 de mayo en PC, consolas de nueva generación y plataformas en la nube. El título apuesta por una reinterpretación arcade y frenética del combate con tanques de World of Tanks, alejándose del ritmo más pausado y estratégico de la franquicia original para ofrecer enfrentamientos rápidos, dinámicos y totalmente orientados a la acción por equipos.

La ambientación nos traslada a una línea temporal alternativa posterior a la Segunda Guerra Mundial, un escenario donde la tecnología militar ha evolucionado de manera distinta y donde los jugadores pilotarán vehículos experimentales cargados de armamento avanzado.

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El anuncio llega acompañado de un impactante tráiler cinematográfico dirigido por el realizador ruso Ilya Naishuller, conocido por películas de acción como Nobody y Hardcore Henry. Además, la música utilizada en el vídeo corre a cargo de su propia banda, Biting Elbows.

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Un nuevo enfoque para la saga de tanques de Wargaming

Desde Wargaming dejan claro que HEAT no pretende ser únicamente una expansión o variante menor de la fórmula clásica. El proyecto ha sido desarrollado desde cero utilizando un nuevo motor gráfico propio que, según el estudio, permitirá alcanzar un mayor nivel de detalle visual, entornos más destructivos y un rendimiento optimizado en múltiples plataformas.

El objetivo parece apuntar a nuevos jugadores acostumbrados a shooters competitivos más rápidos y accesibles. Y es que el ritmo de World of Tanks: HEAT recuerda más a experiencias hero shooter contemporáneas que al simulador táctico tradicional.

El juego estará disponible en PC mediante Wargaming Game Center y Steam, además de llegar a Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X|S y NVIDIA GeForce NOW. Uno de los aspectos más destacados es que contará con soporte completo para juego cruzado y progresión cruzada desde el primer día, permitiendo continuar la partida independientemente de la plataforma utilizada.

Ocho agentes y quince tanques personalizables

Uno de los pilares jugables de HEAT será su sistema de Agentes. En el lanzamiento encontraremos ocho personajes diferentes repartidos en tres roles de combate claramente diferenciados: Defender, Assault y Marksman.

Cada Agente comandará dos tanques específicos diseñados para complementar su estilo de juego. Esta estructura recuerda parcialmente a la construcción de héroes de títulos competitivos modernos, donde cada clase cumple funciones concretas dentro del equipo.

Los quince tanques disponibles en el estreno tendrán módulos y equipamiento completamente personalizables. Según explica Wargaming, cada vehículo ofrecerá sensaciones de juego únicas, desde unidades centradas en el combate cercano hasta modelos especializados en apoyo a larga distancia y francotirador.

La intención del estudio es que los jugadores puedan adaptar tanto la movilidad como el armamento y las habilidades defensivas de cada tanque a su forma de jugar. Todo ello dentro de partidas rápidas donde la coordinación y el dominio del terreno serán fundamentales.

Mapas variados y modos PvP

En su lanzamiento, World of Tanks: HEAT incluirá ocho mapas ambientados en diferentes biomas y regiones. Habrá escenarios urbanos, zonas industriales y entornos abiertos preparados para distintos estilos de combate.

Wargaming también ha confirmado cuatro modos PvP principales: Hardpoint, Control , Kill Confirmed y Conquest. Todos ellos estarán enfocados en el juego competitivo por equipos y en objetivos dinámicos que obligarán a moverse constantemente por el mapa. El estudio insiste en que la verticalidad, la cobertura y la destrucción parcial de los escenarios tendrán un papel importante durante las partidas.