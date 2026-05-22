Juan Pérez 22 MAY 2026 - 12:45h.

El winner bracket se desatasca de sábado a lunes

La razón por la que Movistar KOI está cerca del EWC a pesar de perder contra Karmine Corp

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La lucha por el trofeo de la LEC arranca este sábado con tres días por delante de winner bracket donde Movistar KOI lucha desde lo más alto por encontrar un hueco en la gran final. Con Team Vitality como el primer jefazo a la espera de saber qué sucede en la otra serie entre G2 Esports y Karmine Corp, el League of Legends competitivo pasa al primer plano en el proceso hasta encontrar un nuevo campeón.

Los playoffs de la LEC arrancan con polémica tras un cambio de horarios marcado por la pérdida de la ventaja de Team Vitality tras su primer puesto en la temporada regular. En esa ventana de oportunidades Movistar KOI vuelve al espacio donde más brilla, no sólo porque eleva considerablemente su potencial como ha demostrado en los dos últimos años, sino porque además tiene un camino mucho más amable para optar a estar entre los mejores.

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El favoritismo de G2 Esports para los playoffs de LEC es total después de los sucesos de las últimas semanas tanto en el Road Trip de Madric como en el clasificatorio al EWC donde los samuráis chocaron con Karmine Corp. Tanto en una serie como en la otra el quinteto liderado por Caps le ganó en dos ocasiones a los franceses hasta demostrar su superioridad, y es que cuando llega la postemporada casi nadie puede pararle los pies a los reyes.

A pesar del gran nivel de Team Vitality y Karmine Corp en la temporada regular, el peso del escudo, de la midlane y de la historia está con G2 Esports una vez más. Ahora habla la grieta del invocador durante las próximas semanas con el incentivo del mejor de cinco, un aperitivo diferente para todos los playoffs que puede cambiar el planteamiento en muchos de los mapas.

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El valor en sí mismo de la competición es lo más importante para equipos y jugadores, pero tanto Team Vitality como Movistar KOI así como los equipos del loser bracket tienen un ojo puesto en la EWC. El tercer puesto pendiente para el Mundial de clubes que se disputa en verano en Riad está todavía libre tras la clasificación de G2 Esports y Karmine Corp, por eso el recorrido hacia la final es aún más importante.

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Ese último spot está en manos del ganador de la LEC por lo que todos tienen una opción para llegar a la competición internacional con el baúl de millones prometidos para ganador y contendientes. Movistar KOI sale como gran candidato a la plaza porque es el que llegó más lejos en el clasificatorio, por lo que si ellos, G2 o Karmine Corp ganan los playoffs, los chicos de Ibai Llanos obtendrán automáticamente el billete para Arabia Saudí.

El horario con fechas de los playoffs de LEC

El sábado empieza la fiesta del LoL en Europa con un partidazo que se va a repetir por tercera vez en pocas semanas, porque el G2 Esports contra Karmine Corp empieza a ser otro de los choques más repetidos en la élite de la LEC. Ahí entra Movistar KOI con todas las de la ley en dos escalas de las que ha bajado automáticamente Fnatic en los últimos splits, un espacio que ahora tiene horarios confirmados para los tres días de winner bracket de esta semana.

Sábado 23 de mayo

17.00h. G2 Esports - Karmine Corp

Domingo 24 de mayo

17.00h. Team Vitality vs Movistar KOI

Lunes 25 de mayo

El ganador del sábado (G2 o Karmine) vs el del domingo (Vitality o KOI)

La continuidad de los playoffs pasa por el loser bracket la próxima semana con los mismos horarios y partidos también establecidos de sábado a domingo para darle espacio a NAVI y GIANTX en busca del éxito.