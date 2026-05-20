Forza Horizon 6: Japón es el destino definitivo para los amantes del motor

Playground Games convierte Japón en el mejor parque temático del automovilismo virtual en una entrega superlativa de Forza Horizon

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Cuando la saga Forza Horizon nació, hace ya más de una década, como una alternativa más ligera, colorida y festiva frente al tono más serio de Forza Motorsport, pocos podían imaginar que acabaría convirtiéndose en la gran referencia del automovilismo arcade moderno. Lo que empezó como una escapada desenfadada por carreteras abiertas se ha transformado, entrega tras entrega, en una de las sagas más sólidas, reconocibles y queridas del género. Con Forza Horizon 6, Playground Games vuelve a demostrar que entiende mejor que nadie cómo convertir la conducción en una fiesta constante y además responde a una petición histórica de la comunidad: llevar el Festival Horizon a Japón.

Y la elección del escenario ha resultado ser todo un aceirto. Japón es cultura del motor, del drifting, de noches de neón, carreteras de montaña, deportivos JDM, tradición, tecnología, gastronomía, barrios con encanto, costas, nieves perpetuas, templos, autopistas elevadas y una relación casi romántica con el automóvil. Forza Horizon 6 entiende todo eso y lo convierte en un parque temático de la conducción a cielo abierto. Puede que el festival no varíe mucho con respecto a su anterior propuesta, pero pule la experiencia con una seguridad admirable hasta entregar uno de los juegos de carreras más completos, generosos y espectaculares que hemos jugado.

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Japón como protagonista absoluto

Lo mejor de Forza Horizon 6 es su mapa. Playground Games ha creado una versión condensada de Japón, pero tremendamente ambiciosa. Todo está diseñado para conducir, descubrir y sorprendernos. Tokio, la gran estrella urbana del juego, es la ciudad más densa y detallada de la saga, con calles estrechas, túneles, puentes, autopistas, zonas industriales, barrios residenciales y avenidas bañadas por luces de neón. No es una reproducción exacta, pero sí captura esa fantasía de ciudad viva, vertical y abrumadora que esperábamos de un Horizon ambientado en el país nipón.

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Pero lo mejor es que Tokio no existe aislada del resto del mapa. Desde muchos puntos vemos su silueta en el horizonte, igual que sucede con el Monte Fuji y otros hitos reconocibles. Esa presencia constante ayuda a orientarnos y da cohesión al mundo. En apenas unas horas ya sabemos movernos por sus regiones sin mirar tanto el mapa, algo fundamental en un juego que invita continuamente a desviarse del camino principal.

Fuera de la ciudad, el juego despliega una increíble variedad de regiones: carreteras rurales, pasos de montaña, zonas costeras, largas autopistas para exprimir superdeportivos, regiones nevadas, rutas pensadas para rally y caminos ideales para hacer drifting. Las carreteras de montaña son una delicia, especialmente cuando el juego abraza el espíritu del touge japonés y nos coloca en descensos tensos, técnicos y muy medidos. Cada curva parece puesta ahí con una intención clara de disfrutarla al volante.

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Un mundo para correr, pasear, perderse y competir

La gran novedad estructural es Discover Japan, un sistema que convierte la exploración en parte central de la campaña. Horizon siempre ha sido una saga donde conducir sin destino tenía recompensa, pero aquí esa idea está mejor integrada que nunca. Ya no somos solo pilotos que quieren ganar carreras; también somos turistas descubriendo un país. Mei, nuestra guía, nos acompaña en este viaje y sirve como puente entre el Festival Horizon y las actividades más vinculadas a la cultura japonesa.

Este enfoque cambia mucho el ritmo. Podemos pasar de una carrera urbana nocturna a una entrega de comida para RakuRaku Express, luego desviarnos para fotografiar un paisaje, buscar mascotas coleccionables con forma de comida local o seguir pistas para encontrar coches ocultos. Lo importante es que casi todo suma. Correr suma, explorar suma, fotografiar suma, coleccionar suma. Forza Horizon 6 entiende que no todos jugamos igual cada día y nos deja avanzar a nuestro ritmo con decenas y decenas de actividades.

Por supuesto, las carreras siguen siendo el corazón de la experiencia. Forza Horizon 6 mantiene las disciplinas clásicas: carreras de carretera, tierra y campo a través. Todas funcionan igual de bien, con una conducción precisa, accesible y espectacular. El equilibrio entre arcade y simulación ligera sigue siendo impecable. Podemos derrapar, corregir, improvisar y sentir el peso del coche sin que el juego castigue en exceso al jugador menos experto.

La progresión por pulseras vuelve a funcionar como columna vertebral del Festival Hotrizon. Superar eventos nos da acceso a pruebas más exigentes, coches más potentes y desafíos especiales. Además, el juego vincula esta escalada a nuestra colección de vehículos, animándonos a probar coches distintos en lugar de depender siempre del mismo. Esto también nos obliga a aprender a conducir y controlar cada coche casi sin tiempo para empezar a competir.

Los eventos son, una vez más, puro Horizon: carreras exageradas, rivales imposibles y momentos de espectáculo diseñados para sacarnos una sonrisa. Hay momentos tan delirantes, pero tan espectaculares y ligados con la cultura japonesa, como una competición contra aviones acrobáticos o una carrera contra un mecha gigante por las calles de Tokio, y ese es exactamente el tipo de locura que esperamos de la saga.

Touge, drifting, Time Attack y más sabor japonés

Japón no está aquí solo como una bonita postal. También inspira nuevas formas de competir. Las carreras Touge son una de las mejores incorporaciones: duelos uno contra uno en descensos de montaña, con rivales complejos y coches espectaculares. Son carreras rápidas, tensas y muy satisfactorias cuando clavamos una trazada perfecta entre curvas cerradas.

También destacan los eventos de drifting, inevitables en un Horizon japonés. El juego entiende la importancia cultural del derrape y lo integra en historias, clubes y zonas específicas. Las Drift Zones vuelven, pero aquí tienen más sentido que nunca: hay carreteras que parecen construidas exclusivamente para deslizar el coche de lado durante kilómetros.

Los nuevos Time Attack añaden una capa competitiva muy interesante. Son circuitos cerrados, ajustados y pensados para repetir una y otra vez en busca de mejores tiempos. Con marcadores de la comunidad, tienen potencial para convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro para los jugadores más técnicos. Los Drag Meets, por su parte, son lo contrario: aceleración pura, tuning preciso y adrenalina directa en rectas diseñadas para exprimir relaciones de cambio y potencia bruta.

Más de 550 coches, tus garajes y recompensas

La colección de vehículos es enorme: más de 550 coches reales de más de 80 fabricantes. Hay deportivos modernos, clásicos JDM, todoterrenos, coches de rally, muscle cars, máquinas de circuito y rarezas escondidas. Los coches son los verdaderos protagonistas. Por eso brillan tanto las opciones de personalización. Podemos modificar rendimiento, ajustar piezas, cambiar estética, aplicar vinilos, usar matrículas japonesas, montar nuevas llantas e incluso configurar ruedas distintas delante y detrás.

La gran novedad social y creativa es el Personalizador del Garaje. Cada casa que adquiramos puede convertirse en un espacio personal donde exponer coches, decorar, fotografiar y compartir diseños. Es una idea fantástica porque refuerza el vínculo emocional con la colección. Ya no se trata solo de acumular coches en un menú: ahora podemos enseñarlos, ordenarlos y convertirlos en parte de nuestro progreso. A esto se suma The Estate, una herramienta más amplia para construir espacios propios, desde jardines tranquilos hasta circuitos improvisados u obstáculos imposibles.

Forza Horizon 6 está repleto de cosas escondidas. Hay graneros abandonados repartidos por el mapa y otras localizaciones en las que pdoemos encontrar joyas increíbles, coches tesoro ocultos en lugares apartados, vehículos fuera de mercado dinámicos y bonus repartidos por el mapa. También están las divertidas mascotas regionales inspiradas en la comida japonesa típica de cada región, como el edamame, onigiri, dango o el arroz con curry.

Un apartado audiovisual sobresaliente

Gráficamente, Forza Horizon 6 es precioso. Quizá no sorprenda con el mismo salto técnico que vimos entre entregas anteriores, pero eso habla más del techo visual actual que del propio juego. Tokio de noche es espectacular, con los increíbles reflejos sobre la carrocería, luces que rebotan en el asfalto mojado y una densidad urbana que cambia por completo la sensación de conducción.

El campo japonés también deja imágenes memorables: montañas al fondo, carreteras serpenteantes, costas abiertas, nieve, lluvia y cambios de luz que transforman el paisaje. El ciclo día-noche y el cambio de las estaciones aportan variedad visual y jugable. La conducción no se siente igual en una carretera seca que bajo una lluvia intensa o en pleno invierno.

El sonido también cumple a gran nivel. Los motores han mejorado, las animaciones son más auténticas y el juego ofrece una sensación más física dentro del coche. La banda sonora, como siempre, es parte fundamental de la experiencia. Horizon vuelve a reunir emisoras variadas, esta vez con fuerte presencia japonesa: J-Pop, rock, electrónica y artistas como Ado o BABYMETAL. Y los locutores y los personajes del juego, todo, está perfectamente doblado al castellano.

El único problema recurrente es el bucle infinito de canciones durante algunos eventos. También hay tiempos de carga entre los eventos y la conducción libre y entre las escenas cinemáticas, que además no pueden omitirse, y esto corta ligeramente el ritmo. No arruinan la experiencia, pero a veces son algo desesperantes.

Online, comunidad y creatividad compartida

El multijugador sigue estándo muy bien alimentado. Mientras jugamos solos nos encontramos con Drivatars, mientras que online vemos a jugadores reales por el mundo. La mayorái de eventos permiten y premian especialmente las maniobras junto a otros usuarios, lo que refuerza esa sensación de festival compartido.

Horizon Play agrupa campeonatos, carreras personalizadas, drift, The Eliminator, Hide and Seek y nuevos modos como Spec Racing y Touge Showdowns. Además, los marcadores de serie registran victorias globales durante todo un mes, añadiendo una capa competitiva persistente.

Los Car Meets son una incorporación muy acertada: espacios donde aparcar, enseñar coches, ver creaciones ajenas, comprar vehículos base y aplicar diseños o configuraciones compartidas. Es una función sencilla, pero encaja perfectamente con una comunidad obsesionada con enseñar su garaje.

EventLab también se ha renovado con mejoras importantes: construcción desde cualquier punto del mundo, prop stamping, conducción libre mientras editamos, deshacer y rehacer, y Horizon CoLab para crear en multijugador. Es fácil imaginar una avalancha de circuitos, pruebas absurdas y eventos comunitarios durante años.

Playground Games vuelve a situarse como referente en accesibilidad. Hay remapeo completo de controles, filtros para daltonismo, subtítulos, narración de pantalla, ayudas de conducción, línea de trazada, ajustes de daño, dificultad adaptable y mucho más. Las novedades más destacadas son el modo de alto contraste personalizable, el autodrive mediante ANNA (que es el genial navegador que tenemos con nostros) y el radar de proximidad para detectar vehículos en ángulos muertos.

Conclusiones

Forza Horizon 6 es una barbaridad de juego. Japón es el mejor escenario posible para la saga, y Playground Games lo aprovecha con una mezcla fantástica de espectáculo, respeto cultural, conducción refinada y exploración constante. Hay tanto contenido que puede abrumar, pero rara vez se siente inflado. Siempre hay una razón para seguir: una carrera, una foto, un coche oculto, una casa, un garaje, una ruta de montaña, un evento online, una canción nueva o simplemente un atardecer sobre Tokio. Esa capacidad para convertir cualquier trayecto en una pequeña historia es lo que hace especial a Horizon.

Alguna pega tiene: los tiempos de carga, la falta de una revolución jugable real y ciertos bugs puntuales. Pero son manchas pequeñas en un conjunto extraordinario. Forza Horizon 6 es una carta de amor a Japón, a los coches y a la libertad de conducir sin prisas. Uno de los mejores juegos de carreras que recordamos.

Plataforma analizada: Xbox Series X

Lo mejor:

Japón es un escenario espectacular, denso y lleno de personalidad

Cantidad enorme de contenido: carreras, secretos, garajes, online, fotografía y exploración

La conducción sigue siendo una mezcla impecable de accesibilidad, precisión y diversión

Lo peor:

Algunos tiempos de carga rompen el ritmo.

No hay una gran revolución respecto a la fórmula de Horizon 5.