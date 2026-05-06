Fran Fuentes 06 MAY 2026 - 17:24h.

Si sabes combinar chips, nodos y módulos puedes aumentar exponencialmente el daño que haces

Las 10 bromas del April Fools Day en los videojuegos, de Pragmata a NieR Automata

Compartir







PRAGMATA ha sido toda una sensación en sus primeros días de lanzamiento. Un éxito para la crítica, y también en ventas, cargado de secretos y cuya relación entre Diana y Hugh, sus protagonistas, ha dejado una enternecedora relación casi paterno-filial. No obstante, el juego marca la diferencia en el apartado jugable, con una dinámica de hackeo y disparo muy adictiva.

En este sentido, las mejoras que irás consiguiendo conforme avanzas te permitirán crearte tu propia build, enfocada en aquel apartado en el que te sientas más cómodo jugando. Si eres más de shooter clásico, puedes potenciar las armas de fuego, mientras que si prefieres fiarlo al hackeo o incluso a buscar el sobrecalentamiento, también puedes hacerlo con otra configuración de chips, nodos y módulos.

Cómo elegir armas, nodos, módulos y chips de hackeo

Cada arma, módulo o nodo tiene una funcionalidad. Si bien es cierto que, conforme avances en la aventura, te irán surgiendo diferentes retos y que los nodos y las armas son consumibles (te irán apareciendo otros diferentes en el escenario a medida que avances), nosotros te recomendamos jugar con todas y que pruebes cuál te gusta y cuál no. Y que, a raíz de ahí, mires qué te convence más. Sin embargo, si no tienes claro cuál es mejor, nosotros te traemos varias combinaciones que están súper chetadas.

En este sentido, la clave principal está en saber qué elemento quieres potenciar. Y es que hay algunos de ellos que servirán para potenciar un mismo valor, por lo que, si combinas los elementos adecuados, causarás sinergias en las que generes mucho daño de un solo tipo y en el que podrás hiperespecializarte.

PUEDE INTERESARTE Elden Ring anuncia su fecha de estreno en cines y confirma su reparto

Si, por ejemplo, lo que te interesa es maximizar el daño por arma de fuego, hay módulos específicos que lo mejoran, a costa del daño de hackeo. Por contra, hay otros módulos que priorizan tomar más riesgos, o que potencian el hackeo, o elevar la temperatura del enemigo para poder hacer el disparo crítico. Del mismo modo, habrá armas que te faciliten esta labor, bien porque crea un señuelo con el que no te atacan, o bien porque reduce la cuadrícula de hackeo del enemigo. Hay que elegir cuidadosamente para facilitarte la tarea.

A continuación recogemos algunas de las builds que hemos ido probando. Alguna está completamente rota:

Build de sobrecalentamiento:

Chip: Modo Combustión

Nodos: Radiador, Disruptor y Parálisis

Módulos de hackeo: Dominio Digital, Transferidor Térmico, Hiperconcentración, Brecha Extensiva, Rendimiento Mejorado, Aprendizaje recursivo. Si no te sientes seguro, dedica una ranura a mejoras defensivas, Hiperconcentración por si te golpean durante un hackeo o Repetidor de Señal para dejar mas distancia con el enemigo

Armas: Bombas adherentes, codificador, ondamática, generaseñuelos

Build de daño con armas:

Chip: Modo Asalto

Nodos: Decodificador, Distuptor, Radiador

Módulos: Agresión analógica, Potencial Inédito, Brecha Extensiva, Sobreacelerador, Escaramuzador. Puedes dedicar un módulo a habilidades pasivas o defensivas como Blindaje

Armas: Ondamática, Perforadora o misiles teledirigidos, Dron enjambre, Bláster tumultor.

Build de control de masas:

Chip: Modo impulsor

Nodos: Multihackeador, Decodificador y Amotinador

Módulos: Daño colateral, Transferidor térmico, Potencial Inédito, Rendimiento Mejorado, Repetidor de señal, Brecha Extensiva.

Armas: Bláster tumultor, Esfera estática, Ondamática, Perforacargas, Generaseñuelos.

Build arriesgada: Empiezas con un 50% menos de vida, pero subes daño con algunos módulos y palias la salud baja con módulos y nodos de defensa y curación.

Chip: Modo combustión

Nodos: Parálisis, distuptor, Drenador

Módulos: Maldición, Adrenalina, Potencial Inédito, Autodefensa, Equilibrio y Blindaje.

Armas: Amortiguador, Esfera estática, Bláster tumultor, Ondamática, Perforacargas/Misiles teledirigidos.

Build a melé: a medida que avances desbloquearás un arma que, aunque el juego no tenga combate "a melé", en la práctica sí que lo es.