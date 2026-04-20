Cómo descubrir el menú secreto de Pragmata

Juan Pérez 20 ABR 2026 - 16:16h.

El título de Capcom suma más de un millón de jugadores en sólo unos días

Las 10 bromas del April Fools Day en los videojuegos, de Pragmata a NieR Automata

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El simbolismo de Pragmata es el ancla principal del viaje de Hugh y Diana con tantos secretos como matices para llegar a la conexión con el jugador, algo que se puede conseguir desde el mismo menú inicial. La unión del astronauta es única incluso antes de que se conozca, desde esa sutil interacción en la primera pantalla del juego, un momento de desconexión para muchos que tiene una animación que sólo algunos han descubierto.

Pragmata es el enésimo triunfo de Capcom en los últimos años para hacerse con la corona actual en la industria de los videjouegos con un éxito absoluto en la mayoría de sus lanzamientos. Un aterrizaje íntimo, con un combate muy original y un puzle gigantesco repleto de interacciones con Diana para llegar a la solución en cada uno de los casos, desde el inicio de la historia a su cierre.

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En ese viaje hay múltiples representaciones que acompañan a la pareja, y la banda sonora de Yasumasa Kitagawa (ha trabajado en The Ace Attorney o Megaman) es excelente a la hora de profundizar en el sentir de ambos. El piano de 'Thoughts', el tema que suena en el menú inicial, es un ejemplo más de ese sonido que quiere mezclar el mundo analógico, humano y espacial en una sola representación que define la soledad de ambos ante un mundo tan incierto como el que viven ambos en la estación lunar.

En ese entorno con una canción que quiere envolver al jugador, destaca la utilización de una animación especial para darle un toque cálido al espectador más paciente. Pragmata ha confirmado el millón de ventas en sólo unos días de vida, y sólo los más habituados a canalizar la previa de lo que significa un juego, han descubierto algo especial en el menú principal. Con el mando a un lado y sin pensar en más que en la catarsis de arrancar una nueva historia, la sorpresa es el primer plano de Cabin para darle un toque humorístico a la escena.

En alguna de las entrevistas previas al lanzamiento se ha transmitido que parte de la banda sonora es un acompañamiento para transmitir la soledad absoluta dentro de ese universo dominado por IDUS. Es un viaje que inyecta la experiencia padre-hija dentro en un apartado anclado a la ciencia ficción, pero ese piano de Kitagawa es la clave para entender el proceso desde dentro con más matices.

El propio artista ha definido ese piano como el corazón del juego, porque en muchos momentos la música tira de distorsiones o piezas sintéticas, pero el simple piano del menú principal es esa calma y esa soledad previa al viaje. De hecho en todo momento los desarrolladores han mencionado que la pureza de Diana tiene como correspondencia la simplicidad del piano, ya que forma parte de ese lenguaje emocional que ella como inteligencia artificial no tiene la capacidad de expresar.

Es un punto de partida interesante para comprender que el juego tiene un carácter muy marcado que va más allá de la propia acción, donde todo está utilizado para medir no sólo la proyección de los personajes, sino de sus acciones. Y lo que parece un guiño simpático para darle espacio a un robot, es una metáfora de lo que Hugh y Diana viven en el intento de regresar a la Tierra.