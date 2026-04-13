Los horarios de lanzamiento de Pragmata en Steam, PS5, Switch y Xbox Series

Juan Pérez 13 ABR 2026 - 10:21h.

Un planteamiento diferente según la plataforma

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El desfile triunfal de Capcom en los últimos años tiene en Pragmata su próxima tentativa para demostrar el potencial de la compañía con una historia emplazada al 17 de abril. La trama entre el astronauta Hugh y la humanoide Diana tiene el marco perfecto para llegar con los primeros horarios esbozados para jugar desde el primer minuto hasta descubrir por qué es tan importante el Lunam Ore descubierto en la Luna.

Hace unos meses Capcom adelantó una semana el lanzamiento de Pragmata con todo lo que significa eso en un proceso tan amplio que ha pasado por excesivas dudas y retrasos. Los pasos agigantados del producto así como la demo pública en la pasada Gamescom así como su publicación posterior en múltiples plataformas es un planteamiento diferencial que demuestra el cómo hacer bien las cosas. Y el timing para abordar el juego hasta perfeccionarlo es cosa del sello.

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Por eso la fecha y el horario de Pragmata es tan relevante según la opción: PS5, Xbox Series, Steam o Nintendo Switch 2, cuatro opciones para entrar en la piel de Hugh Williams, el astronauta con perfil de mercenario de seguridad. Su misión para investigar una estación que se ha silenciado es parte de la trama hasta identificar una pragmata y llevarla consigo, porque esa es la historia del descubrimiento de Diana en el inicio de una huida oculta en una nueva trama.

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Con varios días por delante la primera recomendación es probar la demo para avanzar en el prólogo de la historia y desbloquear el primer objeto del juego. El traje para vestir a Hugh con una armadura pintarrajeada por los dibujos de Diana es la excusa perfecta para conectar antes de tiempo con Pragmata para llegar así con muchas más ganas al viernes. Y es una historia digna de ser contada porque el juego fue anunciado en 2020 con la intención de abrazar el mercado en 2022, y seis años más tarde de esa fecha por fin ve la luz.

Los horarios de Pragmata en España y Latinoamérica

La ventaja habitual de lanzar un juego al mercado en la noche del jueves al viernes es aprovechar el día completo para vender el máximo número de copias a saber que está todo el día por delante. Por eso la elección es nocturna en consolas y lo más pronto posible en Steam a falta de la confirmación oficial en todas las plataformas.

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Steam: 06.00h. de la mañana.

PS5 y Xbox Series: 00.00h. de la madrugada del jueves 16 al viernes 17 de abril .

. Nintendo Switch 2: por definir (seguramente a las 00.00h.) al igual que en PlayStation y Xbox.

La precarga por ahora sólo está activada en PlayStation 5 y Xbox Series X|S mientras que para llegar a las versiones de Steam y Nintendo Switch 2 todavía hay que esperar. De hecho en la plataforma de Valve lo habitual es poder acceder al título 24 o 48 horas antes de su lanzamiento.