Brawl Stars: la fecha final para conseguir las skins de My Hero Academia

Juan Pérez 05 MAY 2026 - 11:22h.

En menos de 48 horas se acaba el acuerdo de colaboración

Brawl Stars la lía con la actualización, no soluciona la tienda ni a Colette

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El último crossover de Brawl Stars con la colaboración abierta junto a My Hero Academia tiene fecha de cierre porque le quedan menos de 48 horas activas en la versión actual. La conexión desde la aparición de las skins al único vínculo competitivo con el desafío de Janet para conseguir su versión son las únicas bases hasta llegar a una cuenta atrás hasta la desaparición de todas las creaciones el 7 de mayo.

La inclusión de Boku No Hero dentro de Brawl Stars es muy diferente a otras colaboraciones porque en este caso la ausencia de un evento como tal deja en manos de la comunidad sólo el puñado de las skins. La conexión con el juego así es mínima, pero aún así presenta un abanico de posibilidades enfocado no tanto en la jugabilidad sino en la piel de los diferentes personajes entregados a algunos de los protagonistas del manga y del anime. Ahora todas estas versiones dejan paso a la temporada mágica protagonizada por Starr Nova, por eso dan un paso atrás en la tienda.

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Indudablemente la versión más sonada es la creación relacionada con El Primo All Might, no sólo por la relación con el gran superhéroe del anime sino por la buena introducción en el tanque de Brawl Stars. De hecho tan superior es al resto que la comunidad así lo ha entendido, porque el propio General Manager del juego, Frank Keienburg, ha confirmado que en sólo unos días se ha convertido en una de las skins más vendidas de toda la historia.

El único regreso de las skins a la tienda será de manera puntual, y no a corto plazo por lo que ahora es la mejor oportunidad para entrar dentro del crossover. De hecho la oportunidad será muy diferente, porque si en algún momento vuelve será como lo hacen todas las versiones nacidas de una colaboración, en una venta exclusiva por gemas o por dinero, nunca por otro tipo de recursos como los blines.

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Ahora empieza una cuenta atrás imposible de imaginar que pasa por el descubrimiento de la hoja de ruta de Brawl Stars con posibles colaboraciones, y en un hueco a partir de los próximos cuatro meses quizás vuelvan a aparecer. Sobre todo porque las reglas de la exclusividad son distintas según cada marca, porque habitualmente hay una negociación diferente según el caso y no tiene nada que ver lo que hay detrás de un acuerdo como el de My Hero Academia ahora o Bob Esponja en su día.

Por eso a partir de ahora las skins dejan el catálogo principal para pasar a una estantería invisible para todos los jugadores que sólo aparece dentro de las ofertas destacadas. Ese escalón suele ser aleatorio y desigual para todos los jugadores, por lo que El Primo All Might no desaparece de la rotación de Brawl Stars, pero sí pasa a un segundo plano donde nadie le podrá ver hasta que se tome una decisión de puertas para adentro.

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Mientras tanto Brawl Stars sigue trabajando de puertas para adentro para solucionar algunos de los problemas existentes desde la ejecución de la actualización. El bug de los 8-Bit o el de Colette todavía están presentes con todo lo que conlleva eso para un gameplay.