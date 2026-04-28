The Road of Dust and Sorrow: un 'cozy horror' pixelado que estrena demo en Steam

Gustavo Maeso 28 ABR 2026 - 17:41h.

Un original propuesta indie que mezcla terror, nostalgia y vínculos familiares en un mundo devastado

REPLACED: neón, violencia y pixeles en un thriller cyberpunk inolvidable

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Silver Lining Interactive y Painted Black Games nos invitan a experimentar la demo jugable de The Road of Dust and Sorrow , ya disponible en Steam e Itch.io, un juego donde debemos sobrevivir en el fin del mundo mientras protegemos lo que más queremos.

Este juego deliciosamente diseñado en pixel art, desde luego, huye de las propuestas convenionales. Sus desarrolladores lo denominan con el término “cozy horror”, una combinación poco habitual donde la tensión y la violencia coexisten con momentos de calma, nostalgia y ternura. Algo así como si desarrolláramos un 'cozy game' (esos títulos no competitivos que invitan a la calma, la contemplación y la consecuión de tareas cotidianas de ritmo lento) con el terror apocalíptico de The Last of Us. Casi nada.

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Un homenaje al pasado con alma propia

Si algo destaca de The Road of Dust and Sorrow es su capacidad para evocarnos referentes claros sin perder personalidad. Podemos sentir ecos narrativos de The Last of Us, así como mecánicas heredadas de clásicos noventeros como Resident Evil o Silent Hill. Sin embargo, lejos de quedarse en la imitación, el título construye su propio lenguaje.

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El apartado visual es clave en esta identidad. Apostando por un pixel art meticulosamente trabajado, cada escenario transmite una belleza decadente. Calles en ruinas, interiores corroídos y rastros de vida pasada se combinan con detalles sangrientos que, paradójicamente, generan una sensación casi acogedora dentro del horror. Es precisamente aquí donde entendemos el concepto de “cozy horror”: en esa contradicción emocional que nos mantiene en tensión mientras nos invita a contemplar.

La historia como motor emocional

Nos ponemos en la piel de Katherine, una madre que lucha por sobrevivir junto a su hija Ava en un mundo devastado por un experimento fallido. Lo que debía acabar con el hambre ha transformado a la humanidad en criaturas salvajes conocidas como “Dusters”. Este punto de partida, aunque familiar dentro del género, se transforma gracias al enfoque narrativo.

Aquí no se trata solo de sobrevivir, sino de decidir hasta dónde estamos dispuestos a llegar por proteger a quienes amamos. La relación entre madre e hija se convierte en el eje central, aportando una dimensión emocional que trasciende el terror clásico. Como señala Roman, desarrollador principal del estudio, el proyecto nace de una idea muy concreta: encontrar fuerza en los vínculos personales cuando todo lo demás se derrumba.

Un mundo en ruinas que invita a explorar

El escenario es otro de los grandes protagonistas. Nos movemos por un mundo donde la civilización ha colapsado: edificios abandonados, vegetación que crece sin control y espacios que aún conservan huellas de la vida anterior. Cada rincón cuenta una historia silenciosa.

La exploración no es solo decorativa. Tendremos que resolver puzles, encontrar rutas ocultas y gestionar recursos mientras evitamos o enfrentamos amenazas constantes. La sensación de peligro es permanente: cada puerta puede significar salvación… o una muerte segura.

Supervivencia con decisiones morales

Uno de los elementos más interesantes es cómo el juego difumina la línea entre necesidad y crueldad. No se trata simplemente de eliminar enemigos, sino de entender el contexto y las consecuencias. Esta aproximación añade una capa de profundidad que refuerza la narrativa y nos obliga a reflexionar sobre nuestras acciones.

La presencia de una secta liderada por un misterioso predicador introduce además un componente inquietante que va más allá de los Dusters. Este grupo ve a los humanos como recursos, lo que amplía el conflicto y genera nuevas tensiones en la historia.

El título se estructura como una aventura lineal centrada en la historia, combinando supervivencia en un entorno distópico, exploración con resolución de puzles, combate y evasión estratégica y un apartado artístico en pixel art de gran calidad. Todo ello se integra en una experiencia que prioriza la narrativa sin renunciar a la jugabilidad clásica de un survival horror. Vamos, que no sabemos si todo esto será muy 'cozy' si tenemos que luchar por nuestra vida y la de nuestra hija en cada esquina.

La demo nos permitirá echar un vistazo al potencial de este proyecto que, al menos, ya ha llamado nuestra atención por su excelente factura artística.