Tesura Games confirma lanzamiento en PS5 y Nintendo Switch con arte exclusivo de Alfonso Azpiri y banda sonora de Chris Huelsbeck

Tesura Games lanzará en formato físico Operation Highjump: The Fall of Berlin

Este 2026 tendremos la oportunidad de jugar a uno de los desarrollos españoles más esperados, el 'run & gun' clásico de Mansion Games Operation Highjump: The Fall of Berlin, y hoy tenemos novedades sobre sus ediciones físicas. El juego llegará en Edición Estándar y Coleccionista a PlayStation 5 y Nintendo Switch de la mano de Tesura Games.

El juego de Mansion Games apunta a los nostálgicos del píxel pero también a quienes buscan una propuesta de plataformas moderna con identidad propia. La edición física contará en su portada con la ilustración que hizo para el juego el legendario artista Alfonso Azpiri y entre las recompensas de la edición coleccionista destaca el CD con la banda sonora original a cargo del icónico compositor Chris Huelsbeck.

Una misión suicida en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial

En Operation Highjump: The Fall of Berlin, nos ponemos en la piel de un comando de élite con una orden clara: localizar y eliminar a los principales líderes de un imperio derrotado antes de que logren escapar de la justicia. La acción se desarrolla a lo largo de nueve misiones ambientadas en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en escenarios inspirados en referencias históricas reales.

La propuesta combina acción run & gun, plataformas y elementos de videoaventura con misiones tácticas que exigen precisión, estrategia y reflejos. Los entornos no solo son interactivos: también son completamente destruibles, lo que introduce una capa adicional de dinamismo y rejugabilidad. Cada nivel plantea desafíos distintos, enemigos variados y múltiples formas de superar los obstáculos, invitándonos a experimentar y perfeccionar nuestras rutas.

El título llegará completamente doblado en español e inglés.

Dogs of War: un escuadrón con personalidad

La narrativa y el tono del juego se apoyan en un escuadrón carismático que nos acompaña en la misión. Formamos parte de los Dogs of War, una unidad que no deja nada al azar.

El Capitán Hamilton sobrevuela el campo de batalla con su bombardero Lady Hell, arrasando posiciones enemigas y enviando suministros cuando más los necesitamos. Irina Pavlichenko, francotiradora letal, cubre nuestras incursiones desde las alturas. Jean-Cleade Kunda aporta su experiencia en sabotaje y telecomunicaciones, mientras que el Coronel Barnsby coordina la operación desde el cuartel general.

Este enfoque coral no solo aporta variedad jugable, sino que también introduce un tono gamberro y desenfadado que equilibra el dramatismo del contexto histórico. Mansion Games apuesta así por una fusión de géneros con altas dosis de humor y personalidad propia.

Un apartado artístico que rinde homenaje a la era dorada

Uno de los grandes atractivos de juego es su cuidado apartado visual. El juego combina pixel art, ilustraciones 2D, gráficos 3D y animaciones tradicionales fotograma a fotograma, creando una estética híbrida que conecta con la escena indie actual y con la tradición de los 80 y 90.

La portada principal está firmada por Alfonso Azpiri, referente indiscutible de la ilustración vinculada al videojuego en España. Su participación, que supuso uno de los último trabajos del genial ilustrador, es una declaración de intenciones: se trata de reivindicar una herencia artística que marcó a toda una generación.

En el apartado sonoro, la banda sonora está compuesta por Chris Huelsbeck, creador de partituras míticas como las de Turrican, además de trabajos en sagas como R-Type o Star Wars: Rogue Squadron. Su implicación eleva el proyecto a otro nivel, aportando una atmósfera épica que acompaña la intensidad de cada misión.

Edición Estándar y Coleccionista: contenido para auténticos reclutas

Tesura Games confirma dos versiones físicas para 2026 en PlayStation 5 y Nintendo Switch.

La Edición Estándar incluirá:

Juego completo en formato físico

Portada reversible con arte exclusivo de Alfonso Azpiri

Manual de instrucciones de estilo bélico

Por su parte, la Edición Coleccionista se presenta como una auténtica pieza de colección:

Juego completo físico (PS5 o Switch)

Caja coleccionista con arte exclusivo

Libros de arte

CD con la banda sonora original de Chris Huelsbeck

Chapas militares

Cómic con la precuela

Manual de instrucciones

Portada reversible exclusiva

Desde la editorial subrayan que la intención es ofrecer un producto tangible y cuidado, pensado para el coleccionista que valora el formato físico como objeto cultural y no solo como soporte.

El desarrollo del juego ha corrido a cargo de Mansion Games, la distribución digital estará en manos de Jandusoft, mientras que Tesura Games se ocupa de la edición y distribución en formato físico.

Operation Highjump: The Fall of Berlin ya se puede reservar en Edición Estándar y Coleccionista en la Tesura Store, principales tiendas de videojuegos y Amazon, con lanzamiento previsto a lo largo de este 2026.