Los homenajes a Hugh y Diana de Pragmata, de The Last of Us a Donkey Kong Bananza

Juan Pérez 22 ABR 2026 - 10:18h.

Una conexión con muchos puntos en común con otros protagonistas

Las 4 franquicias de Capcom que podrían volver tras la resurrección de Okami y Onimusha

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El millón de copias vendidas de Pragmata en sólo un par de días forma parte del efecto Capcom con uno de los juegos más deseados de los últimos años por expectativas, retrasos y planteamiento. En un 2026 cargado para la compañía, la conexión entre Hugh y Diana, secreto del menú inicial incluido, parece única a ojos tanto de jugadores como de comunidad, y ese vínculo viaja entre múltiples sagas de la historia de los videojuegos con imágenes esenciales que crean un multiverso propio.

El año de Capcom es histórico en pleno mes de abril, así como sus últimos años, y el caso de Pragmata es el de otro triunfo más después de años en el vacío sin novedades y con las dudas de un juego enfrascado en los retrasos. Ahora, tras ver la luz como uno de los juegos más sorprendentes, la dirección de arte brilla por sí misma en el juego por todo lo que se proyecta en la relación entre el astronauta y la pragmata. Y es fácil mirar al pasado para enlazar con tantos otros juegos con una premisa inicial.

La historia padre/hija repleta de comillas de Hugh y Diana en Pragmata no necesita despiezar la narrativa para imaginar cómo de relevante puede ser en comparación con tantos otros juegos. El mismo refugio de Donkey Kong Bananza o The Last of Us, por poner dos ejemplos completamente opuestos, es la base para reconstruir figuras paternas y aprovechar una misma imagen para llevar ahí a múltiples personajes.

La pequeñas a hombros del mayor es simplemente un punto de apoyo para conectar con tantos otros juegos como por ejemplo el reciente Donkey Kong Bananza, seguramente el mejor juego de Nintendo Switch 2 hasta la fecha. Donkey Kong y la joven Pauline tienen una conexión muy especial no sólo por las dificultades comunicativas del gorila, sino por el refuerzo emocional que supone su silencio en la toma de decisiones en ese abismo hacia el centro del universo.

Esta imagen de pzstm en Reddit y define a la perfección ese valor comunicativo que mezcla los dos juegos sólo por la definición de cada uno de tener una idea similar con dos protagonistas muy señalados en esa relación paternofilial. Obviamente el rol de cada uno dentro del juego es diferente, no hay comparación entre lo que aporta Pauline y Diana, pero hay mucho más de lo que parece dentro de ellos, y es pura coincidencia por su cercanía en el mercado.

En un tono algo más jocoso pero dentro de un universo válido para conectar relaciones está esta imagen de The Last of Us, un meme que juega a pensar quiénes podrían ser los actores protagonistas de la serie. La elucubración deja espacio a la broma para componer un cóctel espacial de la mano de Pedro Pascal y Bella Ramsey.

A partir de ahí todo es jugar con el pasado, con los gustos como el de Barret y Marlene aunque no tengan tanta presencia juntos en Final Fantasy VII, con los homenajes de Pragmata a Megaman o con guiños curiosos como el de Plantas vs Zombies. Este último un guiño absurdo para comparar ese pequeño zombie sobre su hermano mayor.

Entre las bromas hay un elemento claro, el juego ha trascendido lo suficiente como para que su esencia pase a un primer plano en un momento donde destacan demasiados títulos. Capcom lo ha vuelto a conseguir, y todavía falta por saber cómo saldrá Onimusha: Way of the Sword, todavía sin fecha de lanzamiento.