Life is Strange: Reunion, vuelta a casa

Un baúl de emociones para volver a conectar

La banda sonora completa de Life is Strange: Reunion y su significado

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La frontera para atender al corazón y despistar a la razón a la hora de volver a entrar en el universo de Max y Chloe después de tantos años no ha sido fácil de cruzar. Los condicionantes sentimentales de regresar aunque sea por un segundo a las consecuencias de lo sucedido en Arcadia Bay pesan en mi memoria, y al mismo tiempo la necesidad de volver a repetir su historia hasta llegar de nuevo a Caledon me empujan a continuar.

Ese mismo imán que Chloe tiene escrito en el concepto de la muerte es al mismo tiempo el gancho para tomar Life is Strange: Reunion como un conector de otra época para llegar a un capítulo final, a otro más. Su conexión con Max es todo lo que necesitaba la saga para volver a tomar aire después de Double Exposure, porque juntas son la base de un relato que ahora le pone fin a muchos años de vaivenes. Lo que parecía una historia cerrada ahora tiene una trama más, y entre el agradecimiento y el miedo, entrar en ella ha sido una gustosa odisea.

Life is Strange: Reunion es una redención muy interesante que independientemente de los personajes y la trama, vuelve a generar las mismas sensaciones de volver a disfrutar de ese brillo especial que tenía la génesis de la saga. La tensión hasta el primer encuentro de ambas en el juego es como cuando te ibas de pequeño a la cama sabiendo que el día siguiente sería especial, ansías que llegue, los nervios pueden contigo, pero al mismo momento quieres saborear cada segundo que queda para sentirlo como algo especial.

El imán de Max y Chloe lo es CASI todo

Deck Nine sabía que esa era su mayor baza, y han jugado sus mejores cartas. Volver a la furgoneta de Chloe, a aguantar esa primera conversación mientras la banda sonora juega con nosotros en esa primera planta de la casa de Max. Es la parada inicial de un viaje sensorial que se vuelve cada vez más adictivo, porque parte de un lugar emocional hasta llegar a la misma conexión que ambas tenían en el primero juego, y eso se nota en la creación del ambiente.

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El simple descubrimiento de la banda sonora ya define lo que quiere ser Life is Strange y en este caso es algo más que una encadenación de escenas, es una búsqueda de emociones a través de pistas, de mover a los personajes, de colocar las piezas del puzle. Por eso el inicio de una canción lo convierte en un extra que salta cuando sabes qué tecla tocar como jugador, un golpe natural en la investigación por cada escenario.

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A pesar de que hay cierta sobreexplicación (necesaria) de los hechos de Double Exposure y de que en general la trama principal del conflicto del incendio no me apasiona, el resto es perfecto. Cada momento que comparten Chloe y Max solas o con cualquier otro personaje como Moses o Safi es maravilloso, incluso lo es cuando una falta pero está presente indirectamente en la conversación, como cada vez que la ahora chica del pelo verde charla en The Turtle con Amanda.

Esa es la razón por la que Life is Strange: Reunion funciona, porque a pesar de tener momentos más o menos relevantes hasta llegar al cierre, los personajes son transversales en cada momento. Me importan, todo lo que les pase, aunque el éxtasis final los lleve a un lugar que no me dice tanto como el viaje, porque la concepción de ese cóctel funciona gracias a ellos. Hay personajes muy interesantes en Double Exposure como Vinh, Loretta y sobre todo Safi (Moses siempre ha sido top) que aquí funcionan mucho más por el simple hecho de entrar en una aventura con más corazón.

Otro muro está en el desapego general desde Double Exposure con la consiguiente utilización de todos los entornos y localizaciones del último juego. En este caso hay una gran ventaja, y es que creo que la historia no se supo desarrollar bien debido al shock general que supone cambiar los poderes de Max. Ahora con la perspectiva de este título no sólo hay una comprensión mayor dentro del caos, sino que hay un valor extra.

Mi mayor problema con el juego está en los puntos de desconexión desde algunos diálogos. He rejugado Life is Strange 1 para volver a la esencia, y me doy cuenta de que la conexión entre la toma de decisiones deja momentos muy extraños que no están bien planteados. No se me va de la cabeza la charla en la fiesta final con Victoria Chase donde pasamos en cuestión de segundos de solucionar nuestro problema a un drama repentino repleto de odio.

Ahora tengo un dilema similar, pero está más anclado a ciertas conversaciones. A veces parece que hay charlas demasiado simples que no aportan, y en un juego enfocado básicamente en generar emociones desde el guion, eso me saca de lo que debe de ser una conexión profunda con Max, Chloe, Safi y todos los elementos que construyen el drama. No es algo muy cantoso, pero al saborear cada charla hay detalles demasiado forzados.

Conclusiones de Life is Strange: Reunion

Lidiar con Life is Strange: Reunion es como despertar ese hormigueo en el estómago que hacía demasiado tiempo que no aparecía a pesar de que sabías que estaba ahí dentro. El aleteo de esa mariposa azul está presente, con el paso de los minutos el regreso de Chloe no se siente forzado y ella brilla simplemente por lo que provoca su presencia. El juego vuelve a ser un corazón con patas destinado a emocionar, a saborear la muerte y a descubrir las decisiones vitales de cada uno, sobre todo por el buen gusto de una saga que se sabe consciente de saber a quién va dirigida. Tiene peros, y los he resaltado, pero tras los títulos finales siempre vuelvo a esa zona de confort por lo placentero del viaje al estar con todos ellos otro rato más.

*Copia jugada en PS5

Lo mejor

Redescubrir a la mejor Max gracias a la conexión conversacional con Chloe

Un acompañamiento ideal a la experiencia en narrativa y banda sonora

La recuperación de buenos personajes de Double Exposure

Lo peor

Algunos diálogos superfluos que rompen el ritmo

La trama personal de cada una está lejos del pico de interés de LIS 1

La investigación es algo banal en comparación a lo que significa el viaje de cada personaje