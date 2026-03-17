La banda sonora completa de Life is Strange: Reunion y su significado

Juan Pérez 17 MAR 2026 - 22:26h.

Spanish Sahara va a volver a partirnos el corazón

Life is Strange: Reunion responde todas las dudas sobre qué es necesario jugar antes

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Life is Strange: Reunion da una razón más para abrirle las puertas al reencuentro de Max y Chloe con la banda sonora más ambiciosa de la historia de la saga, al menos por el valor numérico. La presentación de las pistas definitivas desvela hasta 28 canciones oficiales para el cierre definitivo de la trama con cuatro guiños al pasado, dos artistas con una presencia múltiple y la sensación de poder sentir el pasado al volver a escuchar ciertas notas musicales.

la concepción en sí de Life is Strange no se entiende sin música, y por ello el listado completo de la banda sonora con Tessa Rose Jackson al frente (al igual que en Double Exposure) tiene un impacto tremendo que apenas es comparable con otros videojuegos. Sentir lo que significa volver a tener Spanish Sahara de manera oficial es un dardo al corazón que se entiende con la presencia de Chloe, pero por ahora es una incógnita con muchos matices por descubrir.

Ese interrogante es parte del misterio que guarda Life is Strange: Reunion más allá del sentir de las protagonistas o del viaje hacia una trama inesperada, sobre todo porque las canciones hablan por sí mismas. Hasta 10 de las nuevas canciones llegan tras los acordes de Tessa Rose Jackson y Luciano Rossi, dos de los representantes con más peso en los juegos pasados, la primera por ser la voz y compositora de muchos temas, así como el segundo es el alma instrumental a pesar de tener también temas cantados.

Los 4 temas clásicos de Life is Strange que vuelven en Reunion

La recopilación de canciones míticas en la saga se divide en dos juegos: Life is Strange y Before the Storm, de ahí salen las cuatro elecciones de la banda sonora completa, y todas las preguntas. Porque la decisión de sacar estos temas no deja ninguna respuesta, pero sí cuestiones para afrontar Reunion a partir del 26 de marzo. Y por si alguien anda perdido, este es el contexto (spoilers mediante) de cada uno de los temas ya conocidos para la nueva OST.

El ‘Piano Fire’ de Sparklehorse & PJ Harvey es la canción más reconocible de todas por ser el acompañamiento constante de Max en Life is Strange. El momento en el que Max se coloca los auriculares en el segundo episodio suena por primera vez, pero posteriormente es como la canción de su vida, porque forma parte de ella tanto en su habitación con el equipo de música como en la guitarra opcional con la que toca las mismas notas.

A pesar de todo eso la elección más impactante es sin duda 'Spanish Sahara' de Foals por su significado, porque es la ejecutora de una de las escenas más duras del juego original. La cinemática del funeral de Chloe se funde con los sintetizadores y la guitarra de esta genialidad que define al personaje, marca el destino del juego y cierra un cúmulo de tensiones ante decisiones imposibles. El uso de este tema puede ser la alarma más potente para entrar de nuevo en Reunion.

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El 'Isolation' de Daughter es significativo, porque la banda compuso toda la banda sonora en Before the Storm, y en este caso es la sombra de una Chloe que se siente perdida antes de conocer a Rachel. Por otra parte el 'A Fitting Ending' de Lanterns on the Lake también repite, y en Before the Storm era el cierre del segundo episodio cuando se desvela el secreto del padre de Rachel con las repercusiones directas para la chica sobre la realidad de su madre biológica.

Las nuevas canciones de Reunion

El resto de la banda sonora está por descubrir a excepción del Past Life de Tessa Rose Jackson, el primer track descubierto define el vuelco al corazón por el que va a pasar Max durante el juego. Porque Chloe va a ser protagonista junto a ella, pero el vendaval de emociones está del lado de la chica que ha dejado morir a su compañera de viaje y que ahora la va a tener de vuelta frente a ella. Y esta definición habla de esas vidas pasadas, de esos cortes, de esa reunión por desvelar. Y es que sin duda la banda sonora es la puerta para entrar en este nuevo viaje.