Las reacciones al extraño 'Tributo al pie' de Clash of Clans con la Reina Arquera

Juan Pérez 17 ABR 2026 - 17:28h.

Una venta ligada al juego y una explosión viral

La pista para adivinar la colaboración entre Brawl Stars y Sonic

Compartir







El desconcierto generalizado con la última publicación de Clash of Clans plantea un debate alrededor del juego de móviles por la presentación de un contenido ligado a los pies de uno de sus personajes. El 'Tributo al pie' como concepto para vender esculturas in-game de la Reina Arquera es el salto de la iconografía convertida en meme a una transformación directa para convertir ese gancho en beneficio.

Después de casi 14 años como uno de los juegos más sostenibles del mercado mobile junto a Clash Royale y Brawl Stars, algo que no pueden decir muchos, Supercell ha cruzado una línea difícil de definir tras el impulso de colocar los pies de la Reina Arquera como elemento disponible en el juego. Con una frontera difuminada entre el meme, la broma y el fetiche, la razón de la iconografía en redes sociales es mucho más agresiva que el concepto en sí del juego, y eso da bastante que hablar.

PUEDE INTERESARTE Brawl Stars regala una skin y un brawler tras la tormenta de gemas gratuitas

La labor omnisciente de la presencia de una pose así es sintomática de algo que va mucho más allá de una promoción normal para convertir a un personaje en elemento. En este caso es una representación de una parte de su cuerpo que de primeras llama la atención fuera del contexto, pero en él independientemente de la broma interna, es una ofrenda para colocar una mirilla al espectador desde fuera para entender qué está pasando.

En el cruce de críticas, una marca (Opera GX) ha aprovechado para entrar de lleno en la polémica desde su cuenta de X y Clash of Clans no ha dudado en responder con otros pies descalzos. Claramente la estrategia de marketing es concisa, directa y no duda en lo que ha hecho.

PUEDE INTERESARTE Brawl Stars regala 20 gemas y solo hay una forma de conseguirlas

Es fácil caer en intentar infantilizar o sexualizar personajes de videojuegos en situaciones como esta cuando el debate se va de las manos, pero lejos de entrar en mentes ajenas, lo que parece claro es que es una idea envuelta en el engagement. Supercell es una de las mejores empresas a la hora de enganchar a su público o hacerlo más grande, sin ir más lejos acaban de conseguir con un vídeo musical en Brawl Stars más de un millón de likes antes siquiera de la publicación del mismo (la canción de origen de Damian).

PUEDE INTERESARTE La hoja de ruta de Brawl Stars con la fecha de salida de Damian

Este concepto dentro de la cultura habitual del easter egg pasa por todos sus juegos tanto en las presentaciones como en la venta de productos que pasan a la tienda, por lo que hay que conceder esa victoria. A partir de ahí la explicación pasa a otro aspecto, y ahí es donde entran creadores de contenido como Abby o Laure Valée con respuestas que reaccionan de manera drástica al post.