Brawl Stars regala una skin y un brawler tras la tormenta de gemas gratuitas

Juan Pérez 17 ABR 2026 - 11:48h.

Un doble premio para el cuarto día de evento

La hoja de ruta de Brawl Stars con la fecha de salida de Damian

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La evolución de Brawl Stars en el último evento comunitario desvela un cuarto día épico con un reto que puede entregar a todos los jugadores del mundo una skin y su brawler su no lo tienen. El 'Keep Brawl Alive' es uno de los éxitos más recientes del juego en el entorno del pulso global no sólo por la consecución diaria de premios sino por el significado de los mismos con un plus de activación en redes sociales.

La magia de Supercell al chocar ideas con su público tiene el meme de que el juego está muerto en todo lo alto con un triunfo total a las puertas de una Brawl Talk con todo lo que significa. La atracción para llevar la experiencia al siguiente nivel pasa por enganchar a la comunidad de cara al descubrimiento de Damian con el consiguiente pase de batalla, además de conseguir números de interacciones muy locos a las puertas de entregar una nueva skin.

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Los más de 30 millones de victorias del tercer día de 'Keep Brawl Alive' suponen hoy en Brawl Stars la entrega de 20 gemas gratuitas para todo el mundo, y esa simple afirmación asusta. Lo hace porque significa que el juego está dispuesto a todo por ser cada vez más grande, y en la lluvia de premios no hay nada inimaginable porque el próximo paso es conseguir un brawler gratuito con una skin exclusiva.

En esa propuesta la idea del Trunk Royale parece bastante ambiciosa y lógica, porque de repetir las mismas cifras del día anterior, tanto la skin como el brawler van a llegar a las cuentas de todos los jugadores. Estos son los límites para conseguir desde descuentos iniciales a la entrega definitiva:

Con los 20 millones de victorias, la skin de Trunk tendrá un 50% de descuento

Con 23 millones de victorias la rebaja sube al 75%

Llegar a los 27 millones supone tener la skin gratis

A los 30 está el tope, porque se regala la skin y también el brawler

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El premio extra para conseguir un drop del caos en este caso es hacer menciones en redes sociales a creadores de contenido que no jueguen a Brawl Stars, y recibir una respuesta de que lo van a probar. Un último test para ejecutar una maniobra de marketing perfecta desde su concepción hasta la puesta en escena, y el mejor ejemplo es lo sucedido con el videoclip de presentación de Damian.

La canción anclada al brawler 102 era un éxito antes de su lanzamiento y es que en su estreno ya tenía más de un millón de likes por el reto propuesto en la comunidad. Eso significa que la viralidad de la misma expone no sólo la marca, sino la facilidad para atrapar a los suyos en conjunto tanto para generar premios como para ampliar el nombre del juego y así llegar a más gente.

El fin de todo es el esfuerzo por hacer del juego algo mejor con la presentación de la Brawl Talk del sábado, el extra para definir los dos próximos meses del juego de móviles.