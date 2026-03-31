Pokémon Pokopia confirma un segundo regalo misterioso con código

Juan Pérez 31 MAR 2026 - 17:35h.

Un espacio para colocar a Chansey en tu rincón favorito

El primer regalo de Pokémon Pokopia: cómo desbloquear la alfombra de Ditto

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El aderezo de Pokémon Pokopia en la personalización extrema de hábitats y entornos presenta una orientación especial con el segundo regalo misterioso oficial. La famosa alfombra de Ditto está plantada en el salón de muchas de las casas creadas en el juego, pero el exterior necesita ahora un espacio para la planta de Chansey, un premio adherido a la contraseña habitual de este tipo de entregas.

La experiencia Pokopia tiene tantas aristas como tipos de jugadores, algunos anclados al cuidado de los pokémon todavía en la primera zona, y otros perdidos en el endgame con multitud de obras pendientes. De igual manera son diferentes formas de afrontar un juego que puede cambiar por completo la perspectiva de los cozy games no sólo por las posibilidades jugables, sino por lo que significa a largo plazo desde el multijugador a la experiencia individual.

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El juego permite llegar a determinados elementos con el paso del tiempo pero no es nada fácil obtener por ejemplo el arbusto de Chansey o la fuente de Ditto Pikachu Surfista. Por eso uno de los elementos pasa ahora por el regalo misterioso como forma para acompañar a millones de jugadores con un extra sencillo para complementar la jugabilidad, además sin prisas porque va a estar disponible hasta el 7 de octubre.

Para conseguir el premio es tan fácil como ir al PC, abrir la opción de 'Regalos Misteriosos' e introducir la contraseña: 'P0K0P1AGARDENS'.

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La nueva isla llega en breve a Pokémon Pokopia

La primera colaboración oficial de Pokopia en menos de un mes desde su lanzamiento es la creación de una Isla Nube especial para conmemorar los 20 años de Ikea en Japón. Estará disponible entre las Islas Nube desde el 1 de abril hasta el 1 de junio y va a permitir una conversión especial que va más allá del juego con diferentes eventos presenciales dentro de la collab. Además se ha implementado para la actualización de este miércoles otra Isla Nube creada por Colorful Peach, la denominada Isla Color que tendrá una amplia variedad de zonas con posibilidad de encontrar Bayas Meloc.

En la montaña de posibilidades del juego una de las opciones más interesantes para llegar a los materiales avanzados lo más rápido posible pasa por entrar en algunas de las Islas Nube enfocadas por la comunidad. Hay una especialmente que ha incluido todos los objetos raros del juego para favorecer la copia en cualquier otro jugador. Para eso sólo hay que utilizar la impresora 3D del juego para así recibir ese item en tu zona.

El código concreto de esta isla es 6DXLPD6F, pero es una de tantas que intenta facilitar algo de ayuda para los jugadores que no investigan lo suficiente y quieren los objetos de primeras para construir. Una de las bases del juego para ayudar a la comunidad a ser partícipe de todos los elementos sin necesidad de completar la historia en las primeras semanas de vida del simulador. Un éxito social con tantos componentes como posibilidades para asentar las bases de un juego construido para durar muchos años.