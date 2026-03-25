Pokémon Pokopia: el listado completo de qué alimento debe comer cada pokémon

Juan Pérez 25 MAR 2026 - 10:11h.

La clasificación completa con toda la pokédex incluida

Por qué Pokémon Pokopia es ya un vendeconsolas y lo será durante muchos años

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La alimentación en un juego como Pokémon Pokopia para entender la ramificación no sólo de cada hábitat construido, sino de todos los beneficios directos de la zona. El plato en la mesa es fundamental para acertar con los gustos de cada criatura por lo que es necesario una clasificación exacta de las comidas así como de quién está clasificado en según qué necesidades de entre los más de trescientos integrantes en la pokédex.

La organización de cada zona en Pokémon Pokopia, uno de los juegos más destacados del 2026, es una búsqueda constante en la pokédex hasta descubrir los gustos de cada pokémon, pero es mucho más fácil que eso. La integración de estos en distintos grupos por zonas puede significar un conjunto perfecto para saber qué tiene que comer cada uno, por eso el listado completo con cada pokémon dentro de uns abor exacto es una forma de ganar tiempo.

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Todos los pokémon que comen alimentos ácidos

Los seguidores del sabor ácido deben comer la baya perasi o el tomate, y hay bastante integrantes de la primera generación. Es fundamental saber que hay algunos pokémon que cambian de gustos según su estado, por ejemplo, las evoluciones de Venusaur están aquí integradas pero el inicial está en otra clase. Para no confiar en seguir los mismos gustos en cada uno de ellos.

Ivysaur

Venusaur

Blastoise

Pidgey

Pidgeotto

Bellossom

Slowking

Steelix

Tangela

Heracross

Shellos (Mar Este)

Gastrodon (Mar Este)

Zangoose

Excadrill

Haxorus

Goodra

Pikachu

Raichu

Persian

Electrode

Blissey

Electivire

Lapras

Ariados

Ampharos

Azurill

Marill

Azumarill

Wooper

Garbodor

Zoroark

Minccino

Tatsugiri (Forma Caída)

Clefairy

Wigglytuff

Machamp

Golem

Bonsly

Rowlet

Rolycoly

Growlithe (Hisui)

Politoed

Porygon-Z

Girafarig

Farigiraf

Gardevoir

Flygon

Altaria

Registeel

Metagross

Serperior

Rookidee

Meowscarada

Alomomola

Aerodactyl

Tyrantrum

Aurorus

Leafeon

Suicune

Articuno

Drifloon

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Los pokémon enamorados de lo dulce

La haba y la baya meloc son las opciones para integrar el dulce en el menú de muchos personajes pokémon en Pokopia, esta es la clasificación.

Bulbasaur

Squirtle

Hitmonchan

Hitmontop

Magikarp

Heracross

Volbeat

Combee

Vespiquen

Axew

Goomy

Sliggoo

Pichu

Buneary

Arcanine

Gengar

Chansey

Blissey

Elekid

Mareep

Torchic

Makuhita

Piplup

Minccino

Pawmi

Pawmo

Luvdisc

Clefairy

Clefable

Igglybuff

Jigglypuff

Magby

Dachsbun

Magmortar

Larvitar

Chatot

Nidoking

Fidough

Charcadet

Poliwag

Mime Jr.

Dratini

Dragonair

Cyndaquil

Quilava

Gardevoir (Variocolor/Shiny)

Kirlia (Variocolor/Shiny)

Plusle

Swablu

Dedenne

Dreepy

Sprigatito

Impidimp

Hippopotas

Galarian Obstagoon

Eevee

Vaporeon

Espeon

Glaceon

Sylveon

Mew

Hoppip

La zanahoria sigue siendo picante

Ante la reflexión más absurda de entre los sabores picantes en Japón lejos de las verduras, la zanahoria y la baya cereza son las opciones básicas para este bloque.

Charmander

Charmeleon

Charizard

Blastoise

Pidgeot

Hitmonchan

Hitmonlee

Scyther

Pinsir

Gyarados

Chikorita

Cacnea

Mimikyu

Gurdurr

Conkeldurr

Sceptile

Crobat

Golbat

Meowth

Arcanine

Farfetch'd

Gastly

Haunter

Exeggcute

Electivire

Gulpin

Combusken

Blaziken

Hariyama

Zoroark (Hisui)

Tatsugiri (Forma Lánguida)

Ekans

Arbok

Dugtrio

Machop

Machoke

Tyranitar

Charizard (Mega-X)

Lucario

Cinderace

Coalossal

Stonjourner

Toxtricity

Ceruledge

Poliwrath

Gallade

Minun

Shuckle

Froakie

Frogadier

Noibat

Dragapult

Dragapult (Variante)

Fletchling

Muk (Alola)

Cranidos

Jolteon

Flareon

Volcanion

Zapdos

Moltres

Ho-Oh

Tres opciones para los alimentos secos

El perfil de los alimentos secos deja la Baya Zihu, el trigo y las setas de cueva como elementos para las comidas de todos estos pokémon.

Gloom

Bellsprout

Slowpoke

Slowbro

Onix

Dragonite

Quagsire

Hoothoot

Noctowl

Cacturne

Chandelure

Crobat

Psyduck

Golduck

Exeggutor (Alola)

Gastrodon (Mar Oeste)

Munchlax

Snorlax

Smeargle

Wingull

Pelipper

Absol

Anorith

Prinplup

Vikavolt

Pawmot

Geodude

Magmortar

Sudowoodo

Cloyster

Lotad

Ludicolo

Mawile

Torkoal

Lucario

Volcarona

Rowlet

Decidueye

Scorbunny

Raboot

Skwovet

Gholdengo

Kadabra

Alakazam

Porygon-Z

Dragonite (Repetido)

Typhlosion (Hisui)

Misdreavus

Metagross

Serperior

Noivern

Corviknight

Meowscarada

Kilowattrel

Rampardos

Amaura

Kyogre

Raikou

Lugia

Mewtwo

Skiploom

La elección amarga

Las opciones amargas son la baya safre, la patata y las algas, y son los manjares preferidos de todas estas criaturas.