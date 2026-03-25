Pokémon Pokopia: el listado completo de qué alimento debe comer cada pokémon
La clasificación completa con toda la pokédex incluida
Por qué Pokémon Pokopia es ya un vendeconsolas y lo será durante muchos años
La alimentación en un juego como Pokémon Pokopia para entender la ramificación no sólo de cada hábitat construido, sino de todos los beneficios directos de la zona. El plato en la mesa es fundamental para acertar con los gustos de cada criatura por lo que es necesario una clasificación exacta de las comidas así como de quién está clasificado en según qué necesidades de entre los más de trescientos integrantes en la pokédex.
La organización de cada zona en Pokémon Pokopia, uno de los juegos más destacados del 2026, es una búsqueda constante en la pokédex hasta descubrir los gustos de cada pokémon, pero es mucho más fácil que eso. La integración de estos en distintos grupos por zonas puede significar un conjunto perfecto para saber qué tiene que comer cada uno, por eso el listado completo con cada pokémon dentro de uns abor exacto es una forma de ganar tiempo.
Todos los pokémon que comen alimentos ácidos
Los seguidores del sabor ácido deben comer la baya perasi o el tomate, y hay bastante integrantes de la primera generación. Es fundamental saber que hay algunos pokémon que cambian de gustos según su estado, por ejemplo, las evoluciones de Venusaur están aquí integradas pero el inicial está en otra clase. Para no confiar en seguir los mismos gustos en cada uno de ellos.
- Ivysaur
- Venusaur
- Blastoise
- Pidgey
- Pidgeotto
- Bellossom
- Slowking
- Steelix
- Tangela
- Heracross
- Shellos (Mar Este)
- Gastrodon (Mar Este)
- Zangoose
- Excadrill
- Haxorus
- Goodra
- Pikachu
- Raichu
- Persian
- Electrode
- Blissey
- Electivire
- Lapras
- Ariados
- Ampharos
- Azurill
- Marill
- Azumarill
- Wooper
- Garbodor
- Zoroark
- Minccino
- Tatsugiri (Forma Caída)
- Clefairy
- Wigglytuff
- Machamp
- Golem
- Bonsly
- Rowlet
- Rolycoly
- Growlithe (Hisui)
- Politoed
- Porygon-Z
- Girafarig
- Farigiraf
- Gardevoir
- Flygon
- Altaria
- Registeel
- Metagross
- Serperior
- Rookidee
- Meowscarada
- Alomomola
- Aerodactyl
- Tyrantrum
- Aurorus
- Leafeon
- Suicune
- Articuno
- Drifloon
Los pokémon enamorados de lo dulce
La haba y la baya meloc son las opciones para integrar el dulce en el menú de muchos personajes pokémon en Pokopia, esta es la clasificación.
- Bulbasaur
- Squirtle
- Hitmonchan
- Hitmontop
- Magikarp
- Heracross
- Volbeat
- Combee
- Vespiquen
- Axew
- Goomy
- Sliggoo
- Pichu
- Buneary
- Arcanine
- Gengar
- Chansey
- Blissey
- Elekid
- Mareep
- Torchic
- Makuhita
- Piplup
- Minccino
- Pawmi
- Pawmo
- Luvdisc
- Clefairy
- Clefable
- Igglybuff
- Jigglypuff
- Magby
- Dachsbun
- Magmortar
- Larvitar
- Chatot
- Nidoking
- Fidough
- Charcadet
- Poliwag
- Mime Jr.
- Dratini
- Dragonair
- Cyndaquil
- Quilava
- Gardevoir (Variocolor/Shiny)
- Kirlia (Variocolor/Shiny)
- Plusle
- Swablu
- Dedenne
- Dreepy
- Sprigatito
- Impidimp
- Hippopotas
- Galarian Obstagoon
- Eevee
- Vaporeon
- Espeon
- Glaceon
- Sylveon
- Mew
- Hoppip
La zanahoria sigue siendo picante
Ante la reflexión más absurda de entre los sabores picantes en Japón lejos de las verduras, la zanahoria y la baya cereza son las opciones básicas para este bloque.
- Charmander
- Charmeleon
- Charizard
- Blastoise
- Pidgeot
- Hitmonchan
- Hitmonlee
- Scyther
- Pinsir
- Gyarados
- Chikorita
- Cacnea
- Mimikyu
- Gurdurr
- Conkeldurr
- Sceptile
- Crobat
- Golbat
- Meowth
- Arcanine
- Farfetch'd
- Gastly
- Haunter
- Exeggcute
- Electivire
- Gulpin
- Combusken
- Blaziken
- Hariyama
- Zoroark (Hisui)
- Tatsugiri (Forma Lánguida)
- Ekans
- Arbok
- Dugtrio
- Machop
- Machoke
- Tyranitar
- Charizard (Mega-X)
- Lucario
- Cinderace
- Coalossal
- Stonjourner
- Toxtricity
- Ceruledge
- Poliwrath
- Gallade
- Minun
- Shuckle
- Froakie
- Frogadier
- Noibat
- Dragapult
- Dragapult (Variante)
- Fletchling
- Muk (Alola)
- Cranidos
- Jolteon
- Flareon
- Volcanion
- Zapdos
- Moltres
- Ho-Oh
Tres opciones para los alimentos secos
El perfil de los alimentos secos deja la Baya Zihu, el trigo y las setas de cueva como elementos para las comidas de todos estos pokémon.
- Gloom
- Bellsprout
- Slowpoke
- Slowbro
- Onix
- Dragonite
- Quagsire
- Hoothoot
- Noctowl
- Cacturne
- Chandelure
- Crobat
- Psyduck
- Golduck
- Exeggutor (Alola)
- Gastrodon (Mar Oeste)
- Munchlax
- Snorlax
- Smeargle
- Wingull
- Pelipper
- Absol
- Anorith
- Prinplup
- Vikavolt
- Pawmot
- Geodude
- Magmortar
- Sudowoodo
- Cloyster
- Lotad
- Ludicolo
- Mawile
- Torkoal
- Lucario
- Volcarona
- Rowlet
- Decidueye
- Scorbunny
- Raboot
- Skwovet
- Gholdengo
- Kadabra
- Alakazam
- Porygon-Z
- Dragonite (Repetido)
- Typhlosion (Hisui)
- Misdreavus
- Metagross
- Serperior
- Noivern
- Corviknight
- Meowscarada
- Kilowattrel
- Rampardos
- Amaura
- Kyogre
- Raikou
- Lugia
- Mewtwo
- Skiploom
La elección amarga
Las opciones amargas son la baya safre, la patata y las algas, y son los manjares preferidos de todas estas criaturas.
- Oddish
- Vileplume
- Paras
- Parasect
- Venonat
- Venomoth
- Weepinbell
- Victreebel
- Magnemite
- Magneton
- Magnezone
- Cubone
- Koffing
- Weezing
- Scizor
- Grimer (Alola)
- Drifloon
- Drifblim
- Litwick
- Lampent
- Cramorant
- Muk
- Muk (Alola)
- Voltorb
- Spidops
- Enamorus (Forma Tótem)
- Clodsire
- Empoleon
- Audino
- Trubbish
- Charjabug
- Mimikyu
- Diglett
- Golem (Alola)
- Murkrow
- Honchkrow
- Lombre
- Kricketot
- Rotom (Forma Calor)
- Larvesta
- Toxtricity (Forma Aguda)
- Ceruledge
- Glimmet
- Glimmora
- Gimmighoul (Forma Cofre)
- Vulpix
- Ninetales
- Poliwag
- Alakazam
- Mr. Mime
- Porygon
- Mismagius
- Vikavolt
- Dusclops
- Dusknoir
- Metagross
- Serperior
- Greninja
- Corviknight
- Stonjourner
- Umbreon
- Entei