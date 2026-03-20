Monster Hunter Stories 3: la manera más rápida y fácil de acabar con los Felyne Barril

Juan Pérez 20 MAR 2026 - 12:37h.

La tinaja mágica o los slimes de otras sagas, aquí son gatetes difíciles de matar

Los 25 grandes videojuegos de PS5 para 2026 tras Resident Evil: Requiem

Compartir







El típico rival evasivo y huidizo de los JRPG tiene su presencia en Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection como uno de esos elementos a perseguir tanto por el reto en sí como por los premios. Lo que en otras sagas son cactilios, tinajas mágicas, manos doradas o limos metálicos, aquí es un Felyne dentro de un barril con muchas ganas de salir corriendo en pocos turnos sin dejar muchas pistas de su escondite.

Uno de los primeros misterios simpáticos desde el lanzamiento de Monster Hunter Stories 3 pasa por un aparente combate sencillo que guarda un asterisco, porque cuando aparece un gatete encerrado en un barril, nada es lo que parece. El Felyne Barril es el típico runaways que encierra un pequeño laberinto hasta descubrir cómo acabar con ellos hasta conseguir la recompensa, y la solución es más fácil de lo que parece.

PUEDE INTERESARTE La demo de Pragmata insinúa detalles interesantes, pero el juego final debe presionar más al jugador

El enemigo escurridizo de todo juego de combate por turnos tiene muchos perfiles diferentes, pero en la mayoría de casos quiere dejar rápido el combate, es difícil hacerle daño y deja una compensación mucho más alta de lo habitual. En este caso el ataque es apenas inconsistente contra el Felyne Barril, lo que empuja a encontrar una estrategia tan sencilla como enfocar el combate con una perspectiva muy concreta: elegir a la especialista en herramientas.

La única decisión es afrontar la búsqueda de los Felyne Barril con Kora como acompañante, no hay más. Es tan sencillo como elegir a la rider de peli azul rizado para ser el complemento de nustro personaje principal. La razón es que en el primer turno ella lanza automáticamente la 'Bomba Arrojadiza' que acaba automáticamente con los rivales que aparezcan dentro del barril sean uno o varios.

PUEDE INTERESARTE Capcom ya mostró en verano que Leon estaría en Resident Evil Requiem

Es una de las formas más sencillas de farmear en Monster Hunter Stories 3 si sabes encontrar a los Felynes dentro de los barriles, porque es fácil llegar desde 12K a 60K de experiencia con algo de suerte. Todo depende de si aparece uno o varios, de si el multiplicador de la victoria perfecta se activa (que es lo lógico si Kora ataca primero) y de el tiempo. Porque lo más rocambolesco de todo es dar con la zona exacta para llegar a ellos.

En las el Sendero de las Minas de Azufre, en las guaridas de Tarkuan y en la Isla de la Pólvora en el posgame es fácil dar con ellos. Si alguien quiere probar a dejar su tiempo en una subida de nivel elevada, basta con poner el multiplicador de velocidad en el combate, tirar de Kora y empezar a dar vueltas hasta llegar a ellos.

PUEDE INTERESARTE Capcom Fighting Collection 2: lucha nostálgica entre pixeles y polígonos

En esa búsqueda por elevar la base jugable, hay un reto enclavado en el tablón de anuncios en la base central de los riders, y se trata de 'Cazador de Toneles', nada más y nada menos que derrotar a 50 felynes en barriles. La recompensa es un atuendo especial para Kora que aumenta el daño de los objetos consumibles hasta en un 30%, y siendo ella experta en explosivos...es perfecta. Un cierre perfecto para explotar al personaje hasta darle un subidón para el combate.