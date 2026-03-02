Juan Pérez 02 MAR 2026 - 17:54h.

Es el primer evento desde agosto del año pasado

Reanimal, el mejor lienzo de una huida repleta de simbolismo

El esplendor de Pokémon Viento y Oleaje sumado al hype con Pokémon Pokopia tras abrazar el 90 en Metacritic tras las primeras reseñas despeja un universo totalmente nuevo para presentar el Nintendo Indie World. Lejos del constante meme de Silksong para este tipo de presentaciones, los indies vuelven a tener espacio por primera vez desde agosto este martes 3 de febrero con la promesa de proyectar algunos de los grandes títulos de los próximos meses y quizás alguna sorpresa de primer nivel.

Con quince minutos por delante repleto de estrenos, recordatorios y nuevas fechas, Nintendo Indie World es un sustento de sueños para imaginar algunas de las bombas de la temporada. Con sólo recordar el último show donde había espacio para Ball x Pit o UFO 50 se puede pensar en el impacto de determinados títulos, aunque la proyección en este caso va más de predicciones que de otra cosa.

Las predicciones para el Nintendo Indie World

La elección del 3 de marzo puede ser una fecha estratégica a sabiendas de los múltiples estrenos independientes de esta semana, porque esta semana aparecen bastantes títulos llamativos como Legacy of Kain o Slay the Spire. Aún así el impacto más sonado puede ser el port de Mewgenics con anuncio oficial después de las afirmaciones constantes de Edmund McMillen, padre del roguelite, sobre darle prioridad a Switch 2 por encima del resto de plataformas. Y no necesita ni fecha, la simple imagen de algún gato liándola ya impulsa el Indie World.

A partir de ahí el gran sueño pasa por entender que Overcooked 3 puede ser una realidad en el año de celebración del 10º aniversario de la franquicia. En su momento el primer título apareció en el Indie World de 2017, y tal fue el éxito de la primera entrega que su secuela pasó directamente al Nintendo Direct de años después. Después de tantos años sin pistas, parece difícil dar el paso, pero no es raro imaginar una nueva entrega.

Entre tanto nombre hay juegos como Planet of Lana II, una demo que ha funcionado bien en el Next Fest o Mina The Hollower, un título del Indie World de agosto que se retrasó en su momento y ahora espera fecha definitiva en 2026. A partir la cuota de

Legacy of Kain (3 de marzo)

Slay the Spire (5 de marzo)

Planet of Lana II (5 de marzo)

Mina the Hollower

Witchbrook (sin fecha)

Neverway

Deltarune

Rift of the Necrodancer

Mouse: P.I.

Overcooked 3 (predicción)

Los horarios del Indie World en los países de habla hispana

El Indie World mantiene el horario establecido para las presentaciones de Nintendo por lo que toca controlar el hype hasta las 15.00h. de la tarde del martes 3 de marzo. En una semana repleta de estrenos, toca madrugar en algunos países de habla hispana.