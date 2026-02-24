Juan Pérez 24 FEB 2026 - 13:30h.

Incluirá la última actualización denominada Regal

BALL x PIT, todo lo que un roguelike quiere ser en pos de la rejugabilidad

Compartir







El fondo de armario de los juegos móviles tiene un nuevo invitado en Ball x Pit tras el flamante anuncio de la llegada a móviles en dispositivos android e iOS a partir del próximo 13 de marzo. En plena era del furor indie con el Steam Next Fest, este roguelike presta su fuerza a pantallas más reducidas para amplificar su voz en un pozo de horas sin fondo que además trae consigo la última actualización con un precio hasta ahora desconocido.

La construcción de la ciudad y el viaje al foso de los monstruos tiene ahora un nuevo hogar en los dispositivos móviles con el último anuncio del juego para ahondar en el tiempo muerto de miles de jugadores. El mismo espacio que aprovechó Balatro para hacer un viaje similar del vicio en el ordenador al mobile, ahora transcurre por decenas de bolas fusionadas, habilidades integradas, ladrillos por destrozar y una amplia amalgama de posibilidades para perderse en el infinito.

El viernes 13 de marzo es el día elegido por Ball x Pit para entrar en una nueva vida pero por ahora la compra no está disponible, sólo el registro previo habitual para esperar la notificación de turno de cara a la compra. La buena noticia es que el roguelike va a tener una versión gratuita para probar los primeros niveles del juego antes de decidir entrar en la compra posterior, que debería rondar los 14,99 euros que cuesta en otras plataformas. Eso sí, no se descarta una rebaja porque por ejemplo en PlayStation actualmente hay una oferta hasta el 26 de agosto para llevarse el juego por 11,99 euros.

Las capacidades del título permiten la jugabilidad offline así como la inclusión de la última actualización Regal, que ha renovado por completo el gameplay con muchas más bolas dispuestas para la fusión y más niveles de dificultad. El único pero es que no hay conexión entre las partidas del título en consola y en móviles por la ausencia de cross save, una limitación que quizás tenga solución en el futuro.

Sin duda es uno de los indies con más destellos en los últimos meses y ofrece un buen pack de partidas relativamente rápidas, sobre todo gracias al extra de velocidad. Una de las ventajas de Ball x Pit está en ese acelerador de partidas para jugar con más dificultad y a la vez más rápido, un espacio para conseguir más misiones especiales, recompensas y a la vez para aprovechar los tiempos muertos sin estar horas pegado al móvil.