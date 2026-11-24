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MadridLa Gran Final del CNP Winamax 2026 del Casino Gran Madrid de Torrelodones supera los 7.000 participantes, bate el récord histórico del póker en vivo en España y confirma el éxito de la alianza entre el CNP y Winamax. Jorge Coello, Edu Riego e Iwan Molina, fueron algunos de los principales protagonistas de una edición para el recuerdo. El CNP Winamax ha cerrado en Madrid una temporada extraordinaria. La Gran Final celebrada en el Casino Gran Madrid de Torrelodones ha sido una auténtica fiesta del póker por participación, nivel deportivo, organización y repercusión. La unión entre el Circuito Nacional de Póker y Winamax ha encontrado en esta edición su mejor escaparate: más de 7.000 participantes y un récord histórico que confirma el gran momento del póker presencial en España.

No ha sido únicamente una cuestión de números. Madrid ha reunido a miles de jugadores, ha dejado grandes historias personales, ha coronado a los mejores de la temporada y ha demostrado que el CNP Winamax se ha convertido en una de las grandes referencias del calendario nacional.

Un récord histórico para el póker español

El dato más contundente llegó con el Evento Principal. El torneo alcanzó las 2.703 entradas y repartió 1.196.550 euros en premios, convirtiéndose en el torneo de póker en vivo más multitudinario jamás celebrado en España. Además, se sitúa como el tercero de su categoría con mayor participación de Europa. Un éxito que ha permitido al CNP Winamax conquistar un récord histórico para el póker español.

El récord supera los 2.684 registros de la Gran Final de 2025 y confirma el crecimiento de un circuito que no deja de ganar adeptos. Detrás de estas cifras está el éxito de una alianza que ha encontrado su equilibrio. El CNP aporta su trayectoria y experiencia organizativa, mientras que Winamax suma su dimensión internacional, capacidad de convocatoria y una forma reconocible de entender los grandes eventos. La combinación ha conseguido crear una experiencia que va mucho más allá de sentarse a jugar.

Grandes jugadores y rostros conocidos

La Gran Final también ha destacado por la variedad de perfiles que han pasado por sus mesas. Junto a los habituales del circuito y jugadores profesionales, participaron personalidades de otros deportes como Ricardinho, leyenda del fútbol sala, y Ánder Sánchez, conocido como "el Rey en el Norte" y reciente ganador de WOW 33.

En lo deportivo, Jorge Coello fue el gran triunfador. El gallego conquistó el Main Event y se embolsó 136.436 euros después de una mesa final que comenzó con 17 supervivientes y terminó con un pacto entre los cuatro últimos participantes. El desenlace convirtió a Coello en el gran campeón de la Gran Final del CNP Winamax de Madrid.

El podio lo completó Edu Riego, luchador e instructor de MMA, que consiguió abrirse paso entre miles de jugadores hasta alcanzar la tercera posición y llevarse 68.425 euros. Su actuación fue una de las grandes historias de la semana.

Madrid también decidió quién ha sido el mejor jugador de toda la temporada. Iwan Molina defendió su liderato en la clasificación general y se proclamó campeón nacional del CNP Winamax 2026. El valenciano culminó así un año de regularidad y grandes resultados que le permitirá representar al circuito en Las Vegas, después de coronarse campeón nacional y conseguir su billete para la capital mundial del póker.

El calendario y el Team Pro de 2027 ya están en marcha

El éxito de Madrid no supone un punto final, sino el comienzo de una nueva temporada. El CNP Winamax ya ha definido su calendario de 2027 y mantendrá sus cinco destinos: Sevilla, del 1 al 7 de marzo; Barcelona, del 12 al 19 de abril; Murcia, del 7 al 13 de junio; Alicante, del 6 al 12 de septiembre, y Madrid, que volverá a acoger la Gran Final del 11 al 22 de noviembre. Una continuidad que confirma la apuesta por un formato que funciona y que mantendrá los mismos destinos en la próxima temporada.

El objetivo será seguir creciendo y acercarse a la barrera de los 3.000 registros en el Evento Principal. También empieza a tomar forma el Team Pro de la próxima temporada. Por clasificación entran Iwan Molina, Miguel Abeijón, Paulo Castelo, Guillem Nuez y Ramón Fernández. A ellos se suma Gilberto López, ganador del Sit and Go y del trofeo de Campeón de Campeones. Todavía quedan por conocer el campeón de Portugal y el ganador de Las Mediterranean Series KO, que completarán un equipo que ya tiene a sus primeros seis integrantes para 2027.

Madrid baja el telón de una temporada para el recuerdo. El CNP Winamax ha batido el récord de participación, ha reunido a más de 7.000 jugadores y ha demostrado que la unión de dos referentes puede seguir haciendo crecer el póker presencial. El reto para 2027 ya está marcado: volver a superarse. De Madrid al cielo.