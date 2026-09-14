El israelí Naseeb Fawarsy se lleva un CNP Winamax de Alicante de récord

David Torres 14 SEP 2026 - 04:16h.

Es la etapa con más participación del año y la que más premios repartió desde la unión del CNP y Winamax

Así te contamos en directo, la final del CNP Winamax Alicante 2026

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AlicanteEl israelí Naseeb Fawarsy se ha proclamado campeón del CNP Winamax Alicante 2026 después de imponerse en la mesa final de una etapa histórica para el circuito. El Casino Mediterráneo ha vivido un desenlace de máxima tensión tras un torneo que reunió 829 registros, récord de la temporada y una cifra que convirtió a Alicante en la parada más multitudinaria del CNP Winamax 2026. Alicante rompió el techo de participación del circuito, y el campeón se marcha ahora con 60.166 euros , el mayor premio entregado en una etapa regular del CNP desde la unión con Winamax.

Para Naseeb Fawarsy, Alicante supone bastante más que una mesa final. Es la primera vez que viaja fuera de Israel específicamente para jugar al póker, después de unos dos años tomándose el juego cada vez más en serio y participando con frecuencia en el circuito de su país.

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Eligió Alicante para dar ese primer paso acompañado de su amigo Daniel Lowinger, que también consiguió alcanzar el Día 3 antes de caer durante la jornada de hoy. Y el viaje difícilmente podría haber salido mejor: Naseeb no solo se ha colado entre los nueve supervivientes de un Main Event que reunió 829 entradas, sino que además alcanzó la mesa final del torneo de Omaha.

Ha nacido una estrella, aunque quede como segundo

Sin embargo, y con permiso del israelí, en Alicante ha nacido una estrella porque, a sus 21 años, este joven jugador ha demostrado una estabilidad impropia de su edad. Supo jugar cuando estaba corto de fichas y arriesgar cuando fue más holgado. Perfecta su lectura del juego y sólo con 21 años y unos doce meses dedicándose a esto. Puede haber nacido una estrella.

Un Día 3 de supervivencia

La mesa final comenzó con ocho jugadores y un líder destacado, José Antonio Gesto, que partía con 13,255 millones de puntos, por delante de Miguel Ángel Hernández, Marco López y David Sánchez. Así llegaban los ocho protagonistas a la mesa final y estas eran sus historias, en una noche que acabaría alargando el torneo hasta la madrugada del lunes.

El último día arrancó con 63 jugadores todavía en competición y con 62.000 euros esperando al ganador. El objetivo era alcanzar una mesa final que se fue haciendo cada vez más pequeña a medida que avanzaban los niveles y los grandes stacks empezaban a marcar diferencias. El seguimiento en directo del Día 3 dejó cada eliminación y cada gran bote de una jornada larguísima.

Entre los primeros nombres destacados estuvo Adeloy Ribes, que llegó a liderar a media tarde con 2,545 millones, mientras jugadores como Abraham Serrano, Nuno Andrade, Naseeb Fawarsy o Marco López-Coronado seguían resistiendo. También cayó Guillem Nuez, el conocido jugador y piloto, cuando todavía quedaban 28 aspirantes.

La recta final empezó a acelerarse. Áxel López terminó 16º, víctima de una mano en la que Guillermo Cano encontró una dama en el river para completar un espectacular full house. Después llegaron las eliminaciones de Maksym Lavrov y Guillermo Gallardo, Alexis Romero y Adrián Chabbi, este último víctima de José Antonio Gesto pese a llevar un trío: el asturiano tenía escalera y se disparó por encima de los diez millones.

Adeloy Ribes se queda a las puertas

La lucha por la mesa final tuvo también un protagonista especial. Adeloy Ribes, exfutbolista, fontanero y atlético confeso, se quedó a las puertas del gran objetivo. Su eliminación, junto a la de Guillermo Cano, dejó configurada la mesa final cuando eran las 23:30 horas. Ambos terminaron 9º y 10º, respectivamente, con 5.000 euros y una entrada para el Main Event.

Y entonces apareció uno de los momentos más simpáticos de la noche. Abraham Serrano se sentó en la mesa final acompañado, como siempre, por su inseparable Charo. El beso de la suerte se convirtió en ritual y ella había sido tajante horas antes: "De los cinco primeros". Abraham terminó octavo, con 5.500 euros y una nueva entrada para la final, además del aplauso de sus rivales.

Sorpasso en la mesa final

Poco antes de las doce de la noche, se conformaba la mesa final y empezó. La mesa final reunió ocho perfiles muy diferentes, desde el veterano Abraham Serrano y el líder José Antonio Gesto hasta el joven semi-profesional Marco López-Coronado. Poco a fueron cayendo: Abraham Serrano, David Sánchez o el campeón portugués Nuno Andrade, con diferentes verdugos.

Y a partir de ahí, la noche empezó a alargarse. Hasta una hora después no caería el siguiente: Miguel Ángel Hernández. El hostelero caía a manos del israelí Naseeb Fawarsy. Gesto empezaba a perder stack en detrimento del jovencísimo Marco López-Coronado. El sorpasso se consumó a las 3 y 15 de la noche. Ya con niveles de quince minutos y ciegas a 800.000 puntos, el maño, que se dejó un grado para dedicarse al póker el año pasado.

El israelí Naseeb cazaba al local Marcos Julián y a las 3.40, poco antes del cierre, empezaba el mano a mano final. Pactaron, Naseeb 49814 euros y Marco se aseguraba 43.359 € y el que gane se apuntaría 10.352 € más. Ya era una cuestión de suerte y en una mano se resolvió todo. El foráneo sacó Ases, el local había ido All-in con As-K. Sólo se dobló el Rey y se acabó el torneo.

Finalmente, Naseeb se llevaba el torneo,y el trébol de campeón del CNP Winamax Alicante 2026; que cierra así una edición para la historia. 829 registros, 62.000 euros para el campeón y un nuevo récord para un circuito que sigue creciendo con la unión del CNP y Winamax y que deja el listón muy alto antes de la gran final de Madrid en noviembre. ¿La meta? Ser el torneo presencial de póker con más jugadores en toda la historia de España.