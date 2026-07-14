Redacción ElDesmarque Madrid, 14 JUL 2026 - 13:43h.

El español debutará en París frente a Michael Aljarouj

Paddy Pimblett llama a la puerta de Ilia Topuria: la pelea más esperada de la UFC vuelve a coger fuerza

Compartir







La representación española en la UFC continúa creciendo. La compañía de artes marciales mixtas más importante del mundo ha incorporado a Fabià Sintes, vigente campeón del peso mosca de WOW, que debutará el próximo 5 de septiembre en el UFC París. A sus 31 años, el peleador menorquín da el salto definitivo tras varios años consolidándose en el circuito europeo y se unirá a una nómina de luchadores españoles formada por Ilia Topuria, Aleksandre Topuria, Joel Álvarez y Hecher Sosa. Su estreno será ante el francés de origen sirio Michael Aljarouj, otro campeón europeo que pondrá a prueba el nivel del balear desde el primer combate.

Del título de WOW al sueño de la UFC

Fabià Sintes, conocido como ‘el Potro Menorquín’, llevaba tiempo llamando a la puerta de la UFC. El campeón de las 125 libras de WOW ha construido su oportunidad a base de resultados, convirtiéndose en uno de los peleadores más sólidos del panorama nacional. Su momento de mayor nivel llegó en WOW, donde enlazó cuatro victorias consecutivas desde su debut en la promotora en 2025. Tres de esos triunfos llegaron por sumisión, confirmando el alto nivel de un luchador que no conoce la derrota desde junio de 2018 y que ha finalizado siete de sus once victorias como profesional antes del límite.

Fabià Sintes debutará el 5 de septiembre en París

Su debut no será sencillo ya que tendrá enfrente a Michael Aljarouj, excampeón de Hexagone MMA y uno de los nombres más destacados del circuito europeo. Ambos llegan como campeones de sus respectivas promotoras, por lo que el enfrentamiento servirá para medir el nivel de dos peleadores con un perfil muy similar.

PUEDE INTERESARTE Omar Montes comparte la primera imagen de Ilia Topuria tras la pelea: en España y con el rostro mucho mejor

La llegada de Sintes también supone un nuevo éxito para WOW, la promotora española continúa consolidándose como una plataforma hacia la élite de las artes marciales mixtas. Tras los recientes saltos de Hecher Sosa y del polaco Damien Rzepicki, la organización confirma su capacidad para colocar talento en la UFC. Ahora, con Fabià Sintes, España suma un nuevo representante en la mayor competición de MMA del planeta.