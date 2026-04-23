El Draft de la NFL 2026: hora de inicio cada uno de los tres días y dónde verlo

Juan Pérez 23 ABR 2026 - 18:35h.

La opción de verlo gratis para conocer dónde llegan las promesas universitarias

Así funciona el Draft de la NFL desde dentro en la sala secreta de los Chargers

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El estruendo del Draft de la NFL 2026 ruge durante tres días en Pittsburgh para descubrir la nueva camada de universitarios dispuestos a dar el salto a la élite, la pregunta es dónde. La noche del 23 de abril, madrugada en España, es la primera parada para conocer las decisiones de cada equipo a la hora de conformar no sólo su plantilla para esta temporada, sino a medio plazo con el sostén de los contratos rookies.

La elección de los Raiders en el primer pick apunta a Fernando Mendoza como próxima estrella generacional de la NFL, pero esa es la puerta de entrada a un descubrimiento global para toda la liga. Las salas de estrategia de cada una de las franquicias está repleta de propuestas para tres noches repletas de intercambios, dudas, negociaciones y las elecciones definitivas de los jugadores.

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La relevancia del Draft es crucial en la mayoría de equipos no sólo en busca de la reconstrucción, sino también en los candidatos al título durante los próximos años. El descubrimiento no sólo de una estrella sino de un jugador titular con un contrato de rookie para las primeras temporadas puede marcar diferencias, sobre todo si el jugador es capaz de brillar en los primeros años no sólo por el ahorrao que supone, sino por el aprovechamiento completo del margen salarial para dejar espacio a más jugadores de primer nivel.

La hora del Draft de la NFL cambia según el día

La base del draft es un contador para cada equipo, una cuenta atrás para ejecutar el pick que tiene un timing diferente según la ronda. En la primera hay ocho minutos para tomar las decisiones, pero conforme avanza el Draft de la NFL el goteo de minutos baja a 7, 5 y 4 minutos. En cuanto a los horarios globales cada día es diferente, porque la primera madrugada arranca a las 02.00h. pero el segundo día es algo más temprano. El sábado es el día más pesado porque son más rondas con una concentración de jugadores más desconocidos, de ahí la duración.

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La madrugada del jueves 23 de abril al viernes 24 de abril: a las 2:00h. en España (1ª ronda)

La madrugada del viernes 24 de abril al sábado 25 de abril: a la 1:00h. en España (2ª y 3ª ronda)

La tarde del sábado 25 de abril: a las 18:00h. en España (4ª a 7ª ronda)

Cómo y dónde ver en directo el Draft

El Game Pass de la NFL es la fuente principal para conocer de primera mano todos los directos de la temporada así como el propio Draft, aunque es un día especial en las plataformas. DAZN da de manera gratuita el Draft de la NFL como forma de expandir la marca de cara al inicio de la season en septiembre.

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En esa fase para llegar aún a más espectadores el acercamiento al draft de la NFL permite entrar en cada momento, antes, durante y después, a la plataforma interactiva de la NFL para aprovechar los datos avanzados (Next Gen Stats) y analizar cada pick. analizar las decisiones de cada equipo en la construcción de las plantillas. Es algo más que una herramienta conversacional, porque permite explorar, entender y tomar contexto de la decisión de cada equipo en el momento exacto del draft.