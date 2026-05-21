Alberto Cercós García 21 MAY 2026 - 12:23h.

Marc Márquez publica en sus redes cómo progresa en su recuperación del hombro derecho

Esto tiene que hacer Marc Márquez para luchar por su décimo título de MotoGP

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Marc Márquez ha mostrado nuevas imágenes de su recuperación tras la caída sufrida en Le Mans, donde el piloto español se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho y confirmó sus problemas en el hombro derecho. En un vídeo publicado en sus propias redes sociales, el piloto de Ducati aparece realizando ejercicios de rehabilitación y trabajo físico apenas unos días después de pasar por quirófano en Madrid. Las imágenes reflejan una evolución positiva y confirman que el ocho veces campeón del mundo ya trabaja con la mirada puesta en su regreso a la competición. Y hay más: ElDesmarque puede confirmar que el lunes tendrá lugar la revisión médica clave para saber si estará o no en Mugello.

La caída en el trazado francés aceleró una intervención que Márquez tenía pendiente desde hacía tiempo en el hombro derecho. El de Cervera aprovechó el paso por quirófano para solucionar unas molestias que arrastraba desde hace meses y que estaban condicionando su rendimiento encima de la Ducati. Según explicó él mismo en Le Mans, el problema estaba relacionado con secuelas de antiguas operaciones en esa zona y con una compresión nerviosa que le provocaba pérdida de fuerza en determinadas fases de pilotaje.

Marc Márquez, 'focus' en Mugello

No es la primera vez que Márquez se enfrenta a una recuperación compleja en el lado derecho de su cuerpo. El piloto español acumula un largo historial de lesiones desde el accidente de Jerez 2020 y ha tenido que convivir durante años con problemas físicos en brazo y hombro. Pese a ello, el piloto de Ducati había conseguido mantenerse competitivo esta temporada, incluso peleando por victorias mientras seguía arrastrando molestias físicas.

El gran objetivo de Márquez es regresar en Mugello, una cita clave para Ducati y también para sus aspiraciones en el campeonato. Aunque todavía no existe confirmación oficial sobre su presencia en el Gran Premio de Italia, el propio piloto ha querido transmitir optimismo con estas imágenes de recuperación. En el entorno del equipo son prudentes, pero las sensaciones iniciales tras la operación invitan al optimismo de cara a verle nuevamente sobre la Desmosedici dentro de pocas semanas. El próximo lunes tendrá lugar en Madrid la revisión médica que ya anticipó Davide Tardozzi en Montmeló. Si va bien y su recuperación es favorable, reaparecerá en Italia el fin de semana.

A pesar del contratiempo físico, Márquez sigue muy vivo en la pelea por el título. El piloto de Ducati había arrancado la temporada como uno de los referentes de la parrilla, sumando victorias y mostrando una regularidad que no se veía en él desde antes de sus lesiones más graves. Su posible regreso en Mugello podría ser clave para no descolgarse definitivamente del campeonato, especialmente en un momento del calendario donde Ducati acostumbra a marcar diferencias. Todo dependerá de cómo responda físicamente en las próximas semanas, aunque nadie duda de que, si vuelve en plenitud, seguirá siendo uno de los grandes favoritos al Mundial.