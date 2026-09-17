Juan Pérez 17 SEP 2026 - 09:56h.

El Matador reaparece tras tres meses sin entrar al trapo en redes sociales

El regreso de Topuria se acerca: dos opciones para volver a lo grande

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Ilia Topuria enciende la mecha de la competitividad en su reaparición pública en redes sociales con el primer mensaje en tres meses, un desahogo repleto de insultos con un dardo directo a Justin. La derrota que supuso el 17-1 del hispanogeorgiano plantean ahora una recuperación total con posible nueva fecha para pelear, pero en ese viaje aprovecha antes para marcar a sus 'enemigos' con un cruce de declaraciones donde insinúa que Gaethje podía tener algo oculto bajo los guantes.

El silencio de El Matador tras su sonado combate en la Casa Blanca pasa ahora a una activación inesperada con ataques desproporcionados que denotan una agresividad muy concreta hacia su rival y sus amigos. En Instagram ha dejado varios mensajes tranquilos, incluido el agradecimiento a Justin tras la derrota, pero en estos tres meses la cosa ha cambiado, y ha pasado al ataque en la red social X: "Últimas pruebas médicas hechas. He vuelto. A todos los payasos que han hablado mal de mí y dándome por perdido todo este tiempo, aquí estoy. Vamos a ver ahora quién tiene pelotas. Gracias a todos por el apoyo. La próxima vez me aseguraré de que revisen los guantes de Justin para que no les pongan nada raro. Nos vemos pronto", aclara.

Esa última frase es una provocación directa a Justin Gaethje por todo lo que significa sugerir que alguien le ha puesto algo en los guantes para tener una clara superioridad con Topuria en la batalla de junio. Se puede entender como una crítica, como una provocación o como un gancho para una posible revancha, pero lo que está claro es que desde cualquiera de las vertientes la polémica está asegurada.

Tanto es así que no se corta a la hora de soltar insultos directamente tanto a Justin como a su amigo Ali, uno de los manages más influyentes en el MMA. Y de ahí un mensaje directo que tiene continuación en las palabras del propio Ali Abdelaziz, que responde con un post fuera de lugar mencionando al hijo de Topuria.

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Esa última mención enciende aún más a Topuria, que le pide a Ali que no mente a su hijo: "No metas a mi hijo en esto. Que seas su amigo no tiene nada que ver, esto es entre tú y yo. Sabes muy bien por qué dije lo que dije. Así que no te escondas detrás de él. El 'que te jodan' sigue en pie", responde.

Por su parte el propio Gaethje también responde con un tono más tibio. aclarando que no tiene nada de miedo y que sus palabras no significan nada: "94 días y lo mejor que se te ocurre es una excusa barata. Tan lamentable como tu última actuación. Hazlo mejor, chaval", una burla más que se suma a lo acontecido en los últimos meses.

La activación habitual de Topuria parece volver a recuperar la esencia del luchador después de tres meses de impás donde se le ha visto en un tono más amigable en múltiples fotos con amigos, pero lejos de esta vertiente más guerrera. Ahora parece preparado para volver a marcar su camino, quién sabe si con una revancha o con una puesta en escena diferente que empieza por pensar de nuevo en el ring.