Celia Pérez 11 AGO 2026 - 23:07h.

El técnico del Aston Villa ha pasado por rueda de prensa este martes

La reacción de Luis Enrique al ser preguntado por el fichaje de Ferran Torres por el PSG

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PSG y Aston Villa se verán las caras este miércoles en la final de la Supercopa de Europa. Ambos técnico españoles han pasado esta tarde por rueda de prensa para analizar la previa del choque, dejando a Unai Emery dando al PSG favorito para ganar el encuentro que ambos van a disputar en Salzburgo, en un nuevo cara a cara en el terreno de juego contra el técnico asturiano, al que considera "el mejor entrenador".

"Es complicado catalogar al mejor entrenador, pero ganando dos veces la Champions ahora mismo y respetando a otros entrenadores creo que Luis Enrique es el mejor. Enfrentarnos a él es un reto y un test. Me gusta jugar contra los mejores", dijo el Emery en la rueda de prensa oficial previa al choque de la Supercopa.

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El preparador español destaca el intento por consolidar el crecimiento del club de Birmingham con títulos. "Estamos aumentando nuestro presupuesto a través de buenos resultados en el campo y buenos resultados vendiendo jugadores. Pero somos consistentes también y espero que mantengamos el mismo alto nivel de hasta ahora", destacó el técnico vasco.

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"La Supercopa es otra oportunidad para ganar un trofeo. Siento que el club está iniciando una nueva era con esta posibilidad de luchar por trofeos", insistió Emery.

El objetivo de Unai Emery es convertir al Aston Villa en el primer campeón de la Europa League en ganar la Supercopa desde el Atlético de Madrid en 2018.

"Estoy contento con cómo todo el club se esfuerza. Queremos mejorar. Vamos en la misma dirección, aumentando el presupuesto y el rendimiento. El Aston Villa aún puede fortalecer su marca. Para mí y para los jugadores es una gran responsabilidad. Tenemos ambiciones", añadió Emery que confirmó las bajas de Ollie Watkins, Ezri Konsa y Emiliano 'Dibu' Martínez. Sin embargo, recupera al escocés John McGinn y al argentino Alejandro Garnacho.

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"No están aquí porque terminaron la temporada el 19 de julio, y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario", explicó el técnico que considera que con estos futbolistas las opciones crecerían el miércoles.