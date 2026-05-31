Alberto Bravo 31 MAY 2026 - 09:50h.

El defensa sueña con llegar al primer equipo tras dejar atrás una grave lesión de rodilla

Fredi Álvarez, a por el ascenso: "Nuestra idea es salir a ganar desde el minuto uno"

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VigoViernes 29 de mayo, 48 horas antes del partido de ida de las semifinales del playoff de ascenso a LALIGA HYPERMOTION. En el gimnasio del Celta Fortuna aún quedan algunos jugadores realizando los últimos ejercicios, otros ya se han ido a sus casas o están comiendo en Afouteza. Suena con fuerza 'Libre' de Nino Bravo. Quizás una canción que nadie imaginaría en un vestuario tan joven como el de un filial, hasta para eso el Fortuna es especial. Toda la plantilla está centrada en un único objetivo, eliminar al CE Europa. La temporada ha sido brillante. Los de Fredi Álvarez lograron poner nervioso a un trasatlántico como el CD Tenerife hasta el final. Por ello no se conforman con llegar hasta aquí. Quieren el ascenso y van a luchar por ese sueño. Así lo confirmó Joel López: "Queremos más; llegar hasta aquí tiene muchísimo mérito, pero queremos ascender".

Estáis en el gimnasio y está Nino Bravo a todo volumen. No es una canción muy normal para unos chavales tan jóvenes.

Sí. Escuchamos de todo, nos gusta toda la música, de todos los géneros: techno, reggaetón, de todo, clásicos...

Volvéis loco a Fredi con esas cosas.

Un poquito, sí. Somos un grupo especial.

Confesaba el entrenador que sois un grupo especial y que la fortaleza para estar tan arriba es el vestuario.

La verdad que es un vestuario que nos llevamos todos increíblemente bien. Incluso con la distancia de edades que tenemos, algunos somos muy mayores, otros muy jóvenes. La verdad que la compenetración que hay en el vestuario es muy buena y yo creo que eso es un punto muy a favor para nosotros.

Fredi Álvarez reconocía que los veteranos habíais tenido un papel muy importante al liderar a un grupo de chavales muy jóvenes.

Sobre todo al principio, cuando viene gente tan nueva, tan joven, pues cuesta un poco decir: 'Hostia, ¿Cómo hacemos para que se adapten bien, para den el nivel ellos también?'. Tienes que pensar cosas para hacer pero la verdad que si la gente tiene calidad y los jugadores son buenos, es más fácil todo.

¿Os imaginabais hacer esta temporada a principio de curso?

Es verdad que mucha gente estaba dubitativa con cómo iba a ir, por el tema de que mucha gente iba a subir de abajo, mucha gente nueva y joven. Pero al final cada uno dentro de nosotros sabíamos que teníamos buen grupo, que teníamos calidad suficiente como para sacarlo adelante aunque no se nos diera tanto valor.

Sabiendo que la plantilla era joven y que muchos compañeros se habían ido al primer equipo o al fútbol profesional para vosotros era bueno descargaros de presión yendo un poco de tapados.

Sí. Al final, cuando nadie tiene expectativas, es fácil desarrollar todo tu potencial, que los jóvenes se adapten más rápido y con más tranquilidad. Yo creo que nos ha sido un punto a favor también.

Acabasteis la temporada segundos, fuisteis el único equipo que le puso las cosas complicadas al Tenerife, un histórico de Primera División. Más allá de lo que pueda suceder estos días, la temporada ya es de notable.

La verdad que sí. Es una temporada increíble. No sé cuál era el récord del Celta Fortuna en Primera Federación, pero si no lo hemos superado, está muy cerca. Tiene muchísimo mérito llegar hasta aquí, pero queremos más.

¿Qué te esperas el domingo contra el Europa?

Me espero lo que va a ser un partido de playoff. Duro. La gente va a apretar, con calor, a las cuatro de la tarde. Va a ser un partido complicado, una eliminatoria en general complicada, pero vamos a ir con todo, como hacemos siempre fuera de casa, y esperemos que todo vaya bien.

¿Entiendes que una semifinal de playoff se juegue a las cuatro de la tarde en junio en Barcelona?

Te puede gustar más o menos, pero es lo que hay y al final nos adaptamos a lo que sea. Para ellos también va a hacer calor. Va a ser un partido exigente para los dos, así que dentro de lo que cabe es lo que hay y nos vamos a adaptar.

¿Qué partido os imagináis?

Duro. El Europa es un equipo ofensivo, también sabe defender muy bien, pero le gusta centrar, atacar el área. Va a ser un partido competido, en un campo pequeño. Va a ser un partido bonito.

Como barcelonés, me imagino que para ti jugar en Barcelona se convierte en algo especial.

Sí, es bonito volver a casa. He conseguido entradas para amigos y familia, aunque las tuvieron que comprar todas porque el club no nos daba muchas y nos hacían pagar el resto. Tengo unas 20 personas que van y todos han tenido que pagar la entrada. Pero bueno, al final es bonito volver a casa, que tu gente pueda verte, darles un abrazo. Siempre está bien.

Me imagino que es uno de los partidos más especiales de tu carrera por eso y por todo el proceso que llevas en estos dos últimos años de recuperarte de una lesión tan grave como una triada.

Sí. Al final ha sido un periodo duro de recuperación. Pero la vuelta ha estado bien, me he encontrado muy bien. Sí que es verdad que he tenido algún problema relacionado con eso, pero en general bien y ahora me encuentro muy bien y volver a casa es bonito.

¿Cómo te ha ido el año?

Muy bien, la verdad. Ya el año pasado las sensaciones fueron buenas, me noté bien. Luego empecé la temporada jugándolo todo y muy bien. Físicamente estaba bien y luego, por problemas de la pierna, me he tenido que parar un poco. Pero siempre dentro del límite de decir: 'Joder, después del año que he tenido de lesión, de una recuperación difícil, creo que he tenido buen año'. No todo lo regular que me hubiera gustado, pero bien. Ahora ya estoy a tope.

Una triada te hace ver con perspectiva todos esos pequeños problemas que pueden surgir durante la temporada.

Sí. Al final, después de estar ocho meses parado, dos semanas se te hacen muy rápido. Entiendes que después de una lesión así es normal que los problemas físicos aparezcan. Dentro de lo personalmente frustrado que puedas estar, estoy contento dentro de lo que cabe.

Y cuando sucede algo tan trágico como una lesión en un momento tan importante de tu carrera llamando a la puerta del primer equipo, ¿Cómo se siente uno?

Se le da muchísimas vueltas. Pero a las dos semanas se te quita un poco porque ya entiendes lo que hay. Yo entendí muy rápido que era lo que había, que al final el proceso lo vas a tener que pasar y es mejor estar positivo de mente y contento. Ahora he vuelto, estoy contento, estoy feliz, estoy bien.

¿Qué esperas para ti en este mes de competición?

En lo personal, obviamente jugar. Pero lo más importante es intentar ascender, que yo creo que es viable. Va a ser lo más importante: estar todos a una, creer cada uno en sí mismo e ir a por el playoff.

¿Es difícil separar el objetivo colectivo del personal?

Bueno, es lo que decimos siempre: lo colectivo siempre ayuda a lo individual. Está claro que es más importante el equipo. Las carreras individuales son importantes, pero todo parte de un colectivo y de un equipo.

¿Qué balance haces de estos tres años en Vigo?

Muy positivo. Aquí estoy muy feliz. Me siento en casa ya después de tanto tiempo. Desde el principio notaba que el ambiente era distinto, que se respiraba una familia casi. Sí que es verdad que el año pasado fue más duro, pero se ha cumplido todo lo que esperaba del club.

También has visto la evolución del club durante estos años.

Ha sido increíble. Desde que llegué, el club no ha parado de hacer cambios positivos y todo ha ido para arriba. Dos años seguidos en Europa, que es increíble, algo que muy pocos clubes pueden decir. Estoy muy orgulloso de formar parte del Celta y del celtismo.

¿Qué puedes decir de lo que estás viendo alrededor de Afouteza, de cómo crece la ciudad deportiva y del futuro estadio para el filial?

Es Increíble. Pasas de ser un club que parece humilde a un club que ya no tanto. Crece la ciudad deportiva y vamos a tener un estadio para el filial, que es algo increíble que no todos pueden decir. Muy contento de ver cómo evoluciona el club.

¿Sueñas con jugar un partido en Balaídos en Europa con el Celta?

Ojalá, todos soñamos eso. Si juegas en el Celta y más en el filial, verte con la oportunidad de poder hacerlo es un sueño para todos.

Tal vez esa sea una de las grandezas del Celta: saber que los que lo estáis haciendo bien en el Fortuna o en el Juvenil podéis tener vuestra oportunidad.

Pensar y creer que puedes llegar es lo que te hace trabajar incluso con más ganas todos los días. Venir aquí y decir: 'Yo quiero estar ahí'. Es algo muy positivo para el club y para los canteranos.

¿Habláis ya en el vestuario de hacer algo especial si se logra el ascenso?

R. Primero vamos a pasar la primera eliminatoria y luego ya hablaremos de esas cosas. Pero sí, obviamente seríamos muy felices. Ir a Ibiza tres o cuatro días seguro que no nos lo quitaría nadie. Pero ahora estamos enfocados en lo que viene y ya veremos.

Perderse un buen mes de vacaciones es lo que menos os importa ahora.

He estado ocho meses parado, ya he tenido suficiente tiempo para pensar y para disfrutar, entre comillas, de la vida. Ahora lo que queremos es trabajar, llegar hasta el final e ir con todo a por el ascenso, que es lo importante.