Alberto Bravo 24 FEB 2026 - 17:35h.

El centrocampista estará varias semanas de baja por una rotura fibrilar

Hugo Burcio vuelve a llamar a la puerta del primer equipo: "Siempre estoy preparado"

VigoEl Celta de Vigo ha informado que Hugo Burcio sufre una rotura fibrilar que le obligará a permanecer de baja las próximas semanas. El mediocampista de 19 años ya se perdió el partido que el Fortuna disputó este pasado viernes en Ferrol que se saldó con victoria celeste por 1-2 ante el Racing con doblete de Álvaro Marín. El canterano, que este curso ha debutado con el primer equipo, es una baja importante para un equipo que lucha por ascender a Segunda División.

Los servicios médicos celestes revelaron que el centrocampista nacido en Galapagar sufre una rotura fibrilar en el recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha. Esta lesión se produjo el pasado 18 de febrero durante un entrenamiento posterior a la victoria en Balaídos ante el Real Avilés por 4-2.

En ese encuentro Hugo Burcio anotó el cuarto gol en el encuentro. Tras el partido aseguró que no le resultó complicado regresar al Fortuna tras varias semanas trabajando bajo las órdenes de Claudio Giráldez: "No es nada fuera de lo normal, me refiero, si el primer equipo me necesita yo voy a estar, si el filial me necesita yo voy a estar. Yo siempre estoy preparado, no me importa jugar en el primer equipo o en el filial".

Pablo Gavián también está parado desde el pasado 12 de febrero por una sobrecarga en el recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha. Ya está realizando entrenamiento parcial con el resto del equipo. En el caso de Joel López, uno de los jugadores llamados a dar el salto este verano al primer equipo, sigue de baja desde el 17 de enero por un esguince en el ligamento colateral interno de su rodilla izquierda. Vicente Nunes, con una rotura del cruzado desde el mes de agosto, se pierde lo que resta de temporada.