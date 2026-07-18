Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 11:12h.

Xavi Hernández hizo debutar a Lamine Yamal y engrandeció aún más a Leo Messi

La afición del Barça elige a Lamine Yamal y se 'olvida' de Leo Messi: "Es la primera vez que no quiero que gane"

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La gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina tiene en un uno de sus principales focos el duelo entre Lamine Yamal y Leo Messi con el paso de testigo entre los dos astros y esa foto de hace 19 años en el recuerdo de todos. Si alguien conoce bien a los dos es Xavi Hernández, que hizo debutar al español y brilló con el argentino en el mejor Barça de la historia y ha valorado a ambos además de una petición sobre su futuro en los banquillos.

Xavi hizo debutar a Lamine Yamal con 15 años en el primer equipo del Barcelona después de varios meses en los que ya estaba asombrado por su habilidad en los entrenamientos, tal y como ha reconocido en una entrevista para RNE: "Nosotros lo vimos con 15 años. Era una época en que a nivel económico estábamos sufriendo en el club. Hay que apostar por la gente de casa. A Lamine le vimos que era diferente con 15 años".

"A partir de ahí lo subimos al primer equipo. Cuando lo vi preparado, que era desde el primer día, lo pusimos a jugar. Lo entiende todo, toma la decisión siempre correcta. Es el futbolista diferencial que tiene España. Es una bendición. Lo tiene todo para ser el mejor jugador del mundo del fútbol", alabó Xavi Hernández.

El egarense se rindió también al resto de jóvenes del Barça presentes en la Selección Española: "Es un genio, igual en la historia de España no ha habido un jugador tan diferencial. Y fíjate cómo está jugando Cubarsí también. Me da pena por Fermín, pero está Pedri. Hay una generación en el Barça, y trasladada a la Selección, para 10 o 15 años, de la cual estoy muy orgulloso, porque los vimos crecer en nuestra etapa como 'staff' en el Barça".

Un campeón del mundo con España como Xavi también se ha querido deshacer en elogios hacia el juego de este combinado ante Francia en semifinales: "Creo que es el mejor partido de España en este Mundial. Fue una oda al fútbol. Hace años que no veía un equipo tan sólido, tan bueno en ataque y en defensa. Y además contra Francia, que era la más fuerte en ese momento".

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"Es el momento. Es el entrenador. Son los jugadores. Es la generación. Han hecho un equipo en mayúsculas en todos los niveles. No hay muchos egos. Se parece mucho a la España nuestra de 2010. Estoy positivo para que eso se dé", deseó el catalán.

Xavi Hernández se queda sin palabras ante Leo Messi

Sobre Leo Messi, Xavi Hernández admite que se ha quedado sin palabras para alabarle: "Lo considero un amigo antes que nada, tengo muy buena relación personal. Y después ya no tengo palabras para definirlo. Le digo: 'Es que ya no sé qué decirte'. Nos quedamos sin palabras ante una persona que tiene esa humildad para seguir compitiendo, es una bestia competitiva. Y ha sabido hacer muy bien el rol de líder espiritual en su equipo".

Xavi Hernández sigue sin equipo tras su salida del Barcelona en 2024 y ha confirmado que le gustaría dirigir a una selección por motivos familiares: "Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente, que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia...".