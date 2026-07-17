Alberto Cercós García 17 JUL 2026 - 11:02h.

Existe una conexión muy especial entre España y Lionel Scaloni: el técnico argentino reside en Buñola, un pueblo de Mallorca

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La final del Mundial enfrentará este domingo a España y Argentina, pero en el banquillo de la albiceleste habrá un protagonista con un fuerte vínculo con Mallorca. Lionel Scaloni afrontará uno de los partidos más importantes de su carrera convertido en un auténtico "mallorquín" de adopción, después de casi dos décadas ligadas a la isla. Aunque nació en Pujato (Santa Fe, Argentina), buena parte de su vida personal y profesional se ha construido en Mallorca, donde encontró un hogar mucho más allá del fútbol. Esa relación comenzó en 2008, cuando recaló en el RCD Mallorca como futbolista. Su etapa en Son Moix apenas duró una temporada, pero resultó decisiva para el resto de su vida. Fue entonces cuando conoció a Elisa Montero, mallorquina y actual esposa del seleccionador argentino, con quien formó una familia que hoy sigue instalada en la isla.

Tras poner fin a su carrera como jugador profesional, Scaloni decidió establecer definitivamente su residencia en Mallorca. Actualmente vive junto a su familia en Bunyola, donde disfruta de una vida discreta, alejada del foco mediático que acompaña a uno de los entrenadores más exitosos del mundo. Allí ha encontrado la tranquilidad que buscaba para compaginar su trabajo al frente de Argentina con su vida familiar. La isla también fue el escenario de sus primeros pasos como entrenador. Antes de alcanzar la élite del fútbol internacional, comenzó a formarse en los banquillos de equipos de base como el Son Caliu y el Playas de Calvià, experiencias que le permitieron adquirir conocimientos y empezar a construir una metodología que años después le llevaría a conquistar el Mundial de Catar y a disputar una nueva final con la selección argentina.

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Sus hijos, el toque definitivo que le relaciona con España

Ese vínculo con Mallorca también se refleja en la siguiente generación de la familia. Sus dos hijos, Ian y Noah, nacieron en la isla y han crecido completamente integrados en la vida mallorquina. Ambos han heredado la pasión por el fútbol de su padre y ya dan sus primeros pasos sobre el césped. El mayor, Ian, milita en las categorías inferiores del RCD Mallorca, el mismo club en el que su padre encontró una segunda oportunidad como futbolista y donde, además, comenzó la historia familiar que hoy mantiene al seleccionador argentino profundamente unido a la isla. Scaloni sigue de cerca su evolución deportiva, siempre desde un segundo plano y priorizando su papel como padre antes que el de entrenador.

Por todo ello, la final entre España y Argentina tendrá un significado especial para el técnico argentino. Enfrente estará el país en el que desarrolló gran parte de su carrera como futbolista y la selección de la tierra donde ha construido su vida. Mallorca se ha convertido en su refugio, en el lugar al que regresa tras cada concentración y donde mantiene una rutina marcada por la normalidad, el ciclismo y la familia. Aunque defenderá con firmeza los intereses de Argentina, una parte importante de su historia seguirá ligada para siempre a la isla que le vio conocer a su esposa, iniciar su carrera como entrenador y criar a sus hijos. Una historia que explica por qué, para muchos mallorquines, Lionel Scaloni es ya uno más.