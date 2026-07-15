Pablo Sánchez 15 JUL 2026 - 19:42h.

Estos son los onces de Thomas Tuchel y Lionel Scaloni

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Inglaterra y Argentina se juegan este viernes, desde las 21.00 horas, el segundo billete para la gran final del Mundial. Ingleses y argentinos reeditan un duelo vibrante y cargado de historia a la par que tremendamente igualado. Nadie se atreve a vaticinar qué sucederá entre dos de las selecciones que, desde el inicio del torneo, optaban a campeonar.

Un rato antes del inicio del choque, tanto Thomas Tuchel como Lionel Scaloni dieron a conocer los onces con los que ambas selecciones saltarán al terreno de juego.

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El once de Inglaterra

Con esta alineación parte Inglaterra: Pickford; James, Stones, Guéhi, Spence; Declan Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane

En el banquillo se quedan James Trafford, Dean Henderson, O'Reilly, Ezri Konsa, Dan Burn, Chalobah, Eze, Jordan Henderson, Mainoo, Bukayo Saka, Madueke, Rashford, Ivan Toney y Watkins

El once de Argentina

Scaloni saca de inicio a Emiliano Martínez; Nahuel Molino, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Mac Allister, E. Fernández; Messi y Julián Álvarez.

En la banca se quedan Juan Musso, Rulli, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Senesi, Nicolás González, Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Lo Celso, Exequiel Palacios, Nico Paz, Valentín Barco, Lautaro Martínez y José Manuel López.