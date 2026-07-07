El campeón de la NFL y jugador ofensivo del año, un seguidor más en el España vs Portugal

Juan Pérez 07 JUL 2026 - 14:43h.

Smith-Njigba sigue los pasos de Jayden Daniels

La forja del flamante anillo de campeón de los Seahawks y su precio en el mercado

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El seguimiento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde Estados Unidos tiene un valor especial en el espectro de personalidades que pasa por cada uno de los encuentros del torneo. El último choque de octavos de final entre España y Portugal es un ejemplo más por la presencia de uno de los mejores jugadores de la temporada de la NFL, y es que Jaxon Smith-Njigba fue uno de los invitados de lujo de la clasificación de La Roja.

El valor deportivo de un acontecimiento único como lo es el Mundial cada cuatro años deja un espacio cuanto menos apetecible para cualquier deportista. Algunos de los nombres más reconocibles de la NFL pasan por esa tentación como lo han hecho Patrick Mahomes o el propio Jayden Daniels en el partido anterior de España, y en este ocasión la cita deja a Jaxon Smith-Njigba en el partidazo disputado en Dallas.

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El actual campeón de la Super Bowl y jugador ofensivo del año es uno de los referentes de los Seattle Seahawks también para una temporada donde defienden el honor de levantar el título. Su ambición por tocar otros deportes van más allá de su fanatismo por el baloncesto, y es que en redes sociales dejó varias stories en el palco donde disfrutó del gol de Merino y de la clasificación de España a los cuartos de final.

No fue el único jugador de la NFL presente, y aunque no está ni mucho menos activo, el valor de todo un perfil en el Salón de la Fama como Emmitt Smith también deja su huella en el partido. Un mito de la competición que se suma al valor deportivo del soccer en Estados Unidos, un ancla para darle un músculo especial al fútbol mientras el dominio queda en el ovoide a partir del miércoles 9 de septiembre con el kickoff.