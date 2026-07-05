Alineaciones confirmadas del Brasil-Noruega de octavos del Mundial 2026

Joaquín Anduro 05 JUL 2026 - 20:47h.

Así salen Carlo Ancelotti y Stale Solbakken

A Vinicius se le escapa el gol del Mundial: la estratosférica jugada personal con Brasil ante Japón

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El Mundial 2026 sigue su curso y este domingo llega otro espectacular choque de octavos de final entre Brasil y Noruega en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey con el duelo individual entre Vinicius Jr. y Erling Haaland. Los dos serán titulares dentro de las alineaciones que han confirmado Carlo Ancelotti y Stale Solbakken para el encuentro en el estadio que será sede de la final.

En la Canarinha, Ancelotti sólo ha introducido una novedad en su alineación y ha sido obligada ante la lesión sufrida por Lucas Paquetá, que podría perderse lo que queda de cita mundialista. Ante la lesión de Raphinha y con Neymar aún sin estar para jugar de inicio, Carletto ha apostado por Gabriel Martinelli después de que el atacante del Arsenal anotara el tanto de la victoria y la clasificación ante Japón.

Esto llevará a Vinicius a alternarse con Martinelli entre la banda izquierda y posiciones más centradas con Matheus Cunha como referencia arriba y Rayan de nuevo por derecha. El resto de futbolistas serán los habituales de los últimos encuentros, con Danilo asentado en el lateral diestro.

Por parte de Noruega, Solbakken también sigue en la línea de apostar por la continuidad de sus futbolistas y también introduce una sola novedad. Julian Ryerson, ya recuperado de la lesión sufrida en la fase de grupos, vuelve al lateral derecho sacando del once a Pedersen, el encargado de jugar de inicio ante Costa de Marfil.

El resto de futbolistas serán los mismos, capitaneados por Martin Odegaard y con Erling Haaland en punta de ataque. La presencia de futbolistas de LALIGA EA Sports está garantizada con Orjan Nyland, que empezó el torneo como sevillista, en portería y Alexander Sorloth escorado a la banda derecha del ataque por exigencias del guion.

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Alineaciones confirmadas del Brasil-Noruega

XI de Brasil: Alisson Becker; Danilo Luiz, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Rayan, Gabriel Martinelli; Matheus Cunha, Vinicius Jr., .

XI de Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg, Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Antonio Nusa, Erling Haaland.