Pablo Sánchez 30 JUN 2026 - 21:04h.

Haaland se hace pasar por community manager para no hacerse una foto con unas vecinas: "No, no soy yo"

Así jugaron los protagonistas de ambas selecciones en los dieciseisavos del Mundial

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Noruega logró el billete para los octavos de final del Mundial tras superar a Costa de Marfil en una igualadísima eliminatoria. El cuadro noruego se adelantó en el primer tiempo gracias a un golazo imparable de Nusa que contrarrestó Diallo en el segundo tiempo. Con el duelo en su recta final, Haaland logró el tanto de la victoria tras empujar un pase de la muerte dentro del área.

Las notas de Costa de Marfil

Fofana (5): Poco pudo hacer en el gol de Nusa. Más allá de eso estuvo fino en acciones aéreas. Tampoco pudo evitar el tanto de Haaland en la recta final.

Guéla Doué (4): Sobrepasado por los ataques de Antonio Nusa por su banda. Sin protagonismo en ataque.

Kossounou (4): Impreciso con el balón en los pies. Nervioso en los primeros compases a la hora de sacar el balón desde atrás.

Agbadou (5): Tuvo mucho trabajo para frentar a Haaland. Pasó apuros en los balones aéreos de Noruega. Disparos lejanos sin mucho criterio.

Ghislain Konan (5): Con el paso de los minutos se vino arriba en acciones ofensivas. Bien atrás en tareas con sus compañeros en la zaga.

Nicolas Pépé (6): Inició muchas acciones desde el costado diestro y se prodigó mucho en ataque. Asociación constante con sus compañeros para generar acciones de peligro. Con el paso de los minutos disfrutó de ocasiones contra la portería rival. Asistió a Diallo en el gol del empate.

Kessié (6): Estuvo presente en la mayoría de acciones de ataque de su equipo. Metió mucho miedo a la defensa noruega con sus acciones individuales.

Sangaré (6): Le faltó aportación en ataque, aunque lo suplió con continuas ayudas defensivas. Trató de darle músculo a la medular de su selección durante el partido.

Oulai (6): Lo intentó de manera constante pero no fue capaz de marcar la diferencia en el centro del campo. Su seleccionador decidió cambiarlo a la hora de partido.

Diomande (5): Muy metido en el partido en acciones de ataque. Se anticipó a sus rivales en acciones clave.

Ange-Yoan Bonny (4): Escasa aportación ofensiva. Fue sustituido a los pocos minutos de comenzar la segunda parte.

Suplentes

Elye Wahi (-).

Amad Diallo (7): Tiró de verticalidad con el balón en los pues y fruto de ello logró el gol del empate. Gran acción individual con golazo incluido.

Diakité (-).

Guessand (-).

Las notas de Noruega

Nyland (7): Pese a que Costa de Marfil merodeó el área rival en muchos momentos del partido, el meta no tuvo demasiada participación. Intervenciones clave en momentos decisivos.

Pedersen (6): Profundo en ataque y ordenado en defensa. Sin demasiada participación.

Ajer (6): No tuvo demasiado trabajo y cumplió a la perfección con sus tareas defensivas.

Heggem (7): Líder de su equipo para sacar el balón jugado desde atrás. Avispado en acciones aéreas.

David Wolfe (5): Lento en el marcaje. No consiguió maniatar a Nicolas Pépé.

Odegaard (7): Manejó los tiempos con el balón en sus pies. Se encontró cómodo en la mayor parte del encuentro.

Sander Berge (7): Superior a sus rivales en la medular. Gran conexión con los hombres de ataque de su equipo.

Patrick Berg (6): Al nivel de sus compañeros. No pasó apuros y aportó en ataque. Asistió a Haaland en el tanto decisivo en la recta final.

Sorloth (6): Desaparecido en el primer tiempo. Ni generó ocasiones ni fue capaz de ser superior con el balón en su poder. Mejoró en acciones aéreas con el paso de los minutos.

Antonio Nusa (9): Trató de darle velocidad al juego de Noruega cuando tenía el balón en su poder. Poco peligro en zona de tres cuartos. Se sacó de la chistera un golazo antológico para abrir el marcador.

Haaland (8): Metido en el partido desde primera hora. A todas en los centros laterales. Comprometido en ayudas defensivas. Se diluyó con el paso de los minutos, pero apareció en la recta final para anotar el tanto que le dio a Noruega el billete para octavos de final.

Suplentes

Schejelderup (-).

Oscar Bobb (-).

Aursnes (-).