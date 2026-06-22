Deschamps cambia a tres jugadores y Arnold, al portero

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Alineaciones confirmadas en Filadelfia. Francia, la gran favorita a ganar el Mundial 2026, busca su segundo triunfo del torneo tras el triunfo ante Senegal para sellar su billete a dieciseisavos de final ante Irak, que viene de recibir una dura goleada ante Noruega en la jornada inaugural.

Once de Francia: bajas y novedades

Didier Deschamps introduce novedades. Y algunas sorprendentes. El seleccionador no debió quedar demasiado contento pese al triunfo ante Senegal en la primera jornada e introduce tres cambios llamativos en la alineación: se quedan fuera Theo Hernández, Tchouaméni y Doué para dejar sus respectivos sitios a Digne, Koné y Barcola.

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Por lo demás, lo esperado. Koundé se mantiene en el lateral derecho, Rabiot completa con Koné la sala de máquinas y Dembélé volverá a ejercer de mediapunta, jugando por detrás de Mbappé y dejando las bandas a Olise y, esta vez, Barcola.

Así pues, Francia sale de inicio con Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; y Mbappé.

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Once de Irak: bajas y novedades

Graham Arnold, seleccionador del combinado iraquí, introduce varias novedades respecto a la derrota ante Noruega... empezando por la portería: se carga a Jalal Hassan y apuesta de inicio por Ahmed Basil. También deja fuera del once a Al-Hamadi y Ali Jasim para dar entrada a Qasem en banda y Zidane Iqbal en la media punta.

Así pues, Irak sale de inicio con Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Al-Ammari, Ismail; Bayesh, Iqbal, Qasem; y Hussein.