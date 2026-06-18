Javi Rayo 18 JUN 2026 - 09:14h.

Varios medios argentinos aseguran que Jorge, el padre de Leo Messi, lleva días hospitalizado en Rosario

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Leo Messi sobresalió con un hat-trick en el debut de Argentina en el Mundial. Sin embargo, la imagen que dio la vuelta al mundo fue la del astro argentino llorando llorando en el minuto 40 tras marcar el primero de sus tres tantos. Preguntado por ello en zona mixta, el astro argentino señaló que "estaba pasando días difíciles" y que sus lágrimas eran la consecuencia de "algo extradeportivo". Ahora, la prensa de su propio país informa que su tristeza se debe a la difícil situación de salud que atraviesa su padre Jorge Messi.

Leo Messi y las lágrimas por su padre Jorge

Según desveló el periodista Carlos Ares en Radioestadio, "la gente en Argentina está muy conmovida con Leo Messi puesto que su padre está hospitalizado en Rosario y su diagnóstico es grave, es algo delicado". Una información que coincide con la aportada también en Radio Miltre. "Tiene que ver con su padre, su padre no está bien de salud. Desde el año pasado, Jorge Messi tiene un problema bastante grave de salud y esta semana, justamente, hubo situaciones que empeoraron esa un poco más esa salud y Leo Messi está sufriendo esa condición interna. Aún así jugó como los dioses", desvelaba Eduardo Feinmann durante su intervención.

Pese a estas informaciones, el hermetismo del clan Messi es total y absoluto. No ha trascendido nada al respecto ni ahora, ni en los últimos meses. Sea como fuere, el crack argentino tendrá que lidiar con esta situación personal -nada fácil- mientras dure su participación en el Mundial. Cabe recordar que Leo está muy unido a su padre Jorge, que además de padre ha ejercido siempre de representante y gran consultor de Leo Messi para todo lo que ha tenido que ver con las decisiones del crack argentino tanto dentro, como fuera de los terrenos de juego.