Tito González 17 JUN 2026 - 21:17h.

Los artistas, padre y padrino del presidente del club, atienden a ElDesmarque para hacer un repaso histórico al 'milagro' del Atlético Central, que puede subir este domingo a la cuarta categoría del fútbol español

El Betis se lleva cuatro canteranos del Sevilla

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El Club Atlético Central afronta este fin de semana el partido más importante de su historia. El conjunto trianero, que en cuya segunda equipación comparte los colores del Real Betis y el Sevilla FC, tiene en su mano la posibilidad de lograr el ascenso a Segunda Federación, la cuarta máxima categoría del fútbol español. Para ello deberán hacer bueno el triunfo de la ida y mantener su ventaja frente al Caudal Deportivo. Un club que nació marcado por los prejuicios, mal llamado popularmente como un equipo por y para ricos, pero a base de esfuerzo, trabajo y sobre todo humildad ha logrado meterse en el bolsillo a toda la ciudad. Un proyecto iniciado hace ocho años por Jaime y Alberto, los hijos de José Manuel Soto y Carlos Herrera, y que ahora más que nunca mantienen vigente el sueño de convertirse en el tercer equipo de la ciudad.

ElDesmarque ha querido aportar su granito de arena con el fútbol modesto reuniendo a José Manuel Soto y César Cadaval, de Los Morancos, padre y ahijado respectivamente del actual presidente de la entidad. "Jaime (presidente) es un fuera de serie. Se gana a la gente en tres minutos. Si el rival gana no hay bulla, le aplauden. Ven el deporte de otra manera, poniendo por delante a los valores. El Atlético Central ha firmado a gente tanto del Betis como del Sevilla, sin haber separatismos de nada", reconocen ambos, quien han encontrado en club un punto de unión: "Nosotros nunca hemos ido al fútbol juntos, porque uno es sevillista y otro es bético, pero al Central sí vamos. Después del partido hay cervezas, un grupo cantando, hay arroz.. Se genera un ambiente muy divertido... y quién sabe, lo mismo en unos años esto se ha convertido en un Rayo Vallecano o Getafe".

Es ese el gran sueño del Club Atlético Central. Que se convierta en el tercer equipo de Sevilla: "Sería maravilloso. ¿Por qué no? Son palabras mayores. Ahora van a jugar la final con un club que tiene 108 años, estamos hablando de instituciones consolidadas. Ellos han salido de la nada. Jaime se inventó el club de la nada, con sus amigos, y poco a poco han creado una comunidad de gente que les sigue. Ya hay que buscar recursos, cuanto más arriba estén más deben pelear. Sponsors, jugadores cobrando... Consiguen el dinero porque involucran a empresarios, pasan más fatigas que la mar".

Ese sacrificio por fin da sus frutos, aunque los valores del Atlético Central van por encima: "El proyecto está vinculando sentimentalmente a muchas familias, también por los valores que transmite. Hay un espíritu muy familiar. Después del partido el equipo contrario siempre se queda con nosotros. Están prohibidos los insultos y las peleas. Un club en promoción constante, que ya incluso cuenta con inversores extranjeros: "Hay un fondo holandés que ha invertido en el Club Atlético Central. Han visto que está subiendo, han invertido en un momento que era barato", reconoce José Manuel Soto.

César Cadaval reconoce que a estas alturas disfruta mucho más con el Atlético Central que con el Sevilla FC y prometen "algo muy gordo" si finalmente consuman ese ascenso a la cuarta categoría del fútbol español. ¿Quieres saber el qué? Puedes verlo en el vídeo de arriba.