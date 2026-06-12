Redacción Sevilla Sevilla, 12 JUN 2026 - 22:02h.

La eliminatoria comienza este domingo, 14 de junio, en el Estadio Ciudad de Alcalá

Estrella Football Group anuncia su intención de invertir en el Club Atlético Central

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El Club Atlético Central volverá a estar en la final nacional de ascenso a Segunda Federación como ya ocurriera en la temporada pasada tras vencer el pasado domingo al Dos Hermanas CF 1971 por 1-4 en el Estadio Miguel Román de Dos Hermanas (global 3-5). El Caudal Deportivo de Mieres aguarda en la final nacional por el ascenso al conjunto de Marcos Contreras, en una eliminatoria a doble partido, en el que el primer envite será en tierras hispalenses, mientras que el desenlace de la eliminatoria tendrá lugar en el Hermanos Antuña de Mieres. El Caudal fue el vencedor de la fase autonómica del grupo 2 de Tercera Federación correspondiente al Principado de Asturias.

El encuentro de ida se disputará este domingo 14 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de Alcalá, en el primer envite de la final nacional ante el conjunto caudillista donde se espera un gran ambiente con un millar de entradas ya vendidas. El Club Atlético Central vivirá uno de los partidos más importantes de la temporada después de superar las dos eliminatorias autonómicas.

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El choque corresponde al partido de ida de la final nacional del playoff de ascenso a Segunda RFEF, una eliminatoria histórica al tratarse de la primera ocasión en la que dos equipos se ven las caras en una eliminatoria que da acceso al vencedor a la Segunda Federación.

El Atlético Central cerró la fase regular en tercera posición del Grupo X de Tercera Federación con 55 puntos, tras sumar quince victorias, diez empates y nueve derrotas. Además, el conjunto blanquinegro ha mostrado una notable fortaleza como local, convirtiendo el Ciudad de Alcalá en un auténtico fortín durante toda la temporada.

La importancia del encuentro es máxima, ya que el Atlético Central buscará llegar con ventaja al partido de vuelta, que se disputará en el Estadio Hermano Antuña una semana después, donde se decidirá el equipo que asciende a segunda federación.