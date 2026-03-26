Estrella Football Group anuncia su intención de invertir en el Club Atlético Central

Ángel Cotán 26 MAR 2026 - 16:43h.

Intención formal tras finalizar la due diligence

El Betis ayuda al Atlético Central para la final de ascenso a Segunda RFEF

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SevillaEstrella Football Group anuncia hoy su intención formal de invertir en el Club Atlético Central, club sevillano que actualmente compite en la Tercera Federación, la quinta categoría del fútbol español. Este movimiento marca la entrada de Estrella en el mercado futbolístico español, impulsada por su compromiso de apoyar el rápido crecimiento del club sin perder de vista su identidad única en el corazón de Andalucía.

La inversión propuesta llega tras un periodo de conversaciones iniciales y una fase preliminar de due diligence. La alianza está concebida para aportar la estabilidad financiera y la estructura profesional necesarias para que el Atlético Central continúe con su ambiciosa trayectoria deportiva, manteniendo al mismo tiempo el espíritu de “club de barrio” y los valores sociales que lo han definido desde su fundación.

Un club moderno con valores históricos

Desde sus inicios, el Club Atlético Central ha despertado la ilusión en Sevilla al combinar una visión deportiva profesional con un profundo sentido de comunidad y tradición. EFG considera al club una “joya oculta” del fútbol español, un proyecto con alma moderna y un camino claro de crecimiento. “El Club Atlético Central es uno de los proyectos más ilusionantes del fútbol español en la actualidad”, afirmó Xander Czaikowski, cofundador y CEO de Estrella Football Group.

“Lo que se ha logrado en Sevilla en tan poco tiempo es extraordinario. Nuestra intención no es cambiar la esencia del club, sino aportar los recursos y la experiencia internacional necesarios para ayudarle a alcanzar el siguiente nivel dentro de la pirámide del fútbol español”. “Estamos muy ilusionados con la incorporación de Estrella como nuevo socio del CAC”, añadió Jaime Soto Parejo, presidente del Club Atlético Central. “No solo por su capacidad para ayudar al club a dar el siguiente paso, sino también porque su liderazgo comparte la filosofía que nos define: un club comprometido con hacer las cosas de manera diferente y sin poner límites a su ambición, guiado por el respeto y la pasión. Soñar es gratis… así que sigamos soñando juntos”.

Pilares estratégicos de desarrollo

La implicación de Estrella se centrará en varias áreas clave para garantizar la sostenibilidad a largo plazo:

-Innovación digital y marca: modernizar la relación con la afición mediante plataformas digitales y narrativas de marca que amplíen el alcance del club tanto a nivel nacional como internacional.

-Excelencia operativa: implantar un modelo de gestión profesional y estrategias comerciales orientadas a la solidez a largo plazo, por encima de beneficios inmediatos.

-Crecimiento deportivo e infraestructuras: reforzar las redes de captación y las instalaciones de entrenamiento para apoyar al primer equipo en su objetivo de ascenso.

-Cantera y desarrollo formativo: fortalecer la estructura de base para que el Atlético Central se convierta en un destino de referencia para el talento local en la región de Sevilla.

“Reconocemos que el Atlético Central es un club construido sobre la amistad, el trabajo duro y una identidad sevillana muy marcada”, añadió Czaikowski. “Nuestro modelo de multi-club ownership se basa en el principio de autonomía local apoyada por una experiencia centralizada. Queremos ayudar al Club Atlético Central a escribir el siguiente capítulo de su historia”. Se compartirán nuevas actualizaciones sobre la formalización definitiva de la inversión y la próxima hoja de ruta deportiva en las próximas semanas, una vez concluya el proceso formal de due diligence.

Sobre Estrella Football Group Estrella Football Group es una compañía de inversión futbolística de nueva generación que está construyendo el primer ecosistema horizontal de multi-propiedad de clubes en Europa. Combinando experiencia deportiva, innovación digital y participación de los aficionados, Estrella busca transformar clubes ambiciosos en instituciones futbolísticas sostenibles y profundamente conectadas con su comunidad.