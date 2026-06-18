Mundial 2026, horario y dónde ver todos los partidos del viernes 19 de junio

Redacción ElDesmarque Madrid, 18 JUN 2026 - 17:50h.

Continúan los partidos de la segunda jornada en los grupos A, B y D

Los estadios del Mundial 2026, ordenados por capacidad: así queda la clasificación

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El viernes 19 de junio será el primer día del Mundial 2026 con solo partidos de la segunda jornada y serán los encuentros pertenecientes a los grupos A, B y D. El Canadá - Qatar, el México - Corea del Sur y el Estados Unidos - Australia. La clasificación de cada grupo empezará a coger forma tras los resultados de estos enfrentamientos. Los horarios y dónde ver los partidos, en este artículo.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Canadá - Qatar del Mundial 2026?

El encuentro entre Canadá y Qatar, que corresponde a la segunda jornada del Grupo B, se celebrará este viernes 19 de junio en el BC Place de Vancouver. El combinado canadiense empató a uno frente a República Checa en la primera jornada y el qatarí hizo lo mismo frente a Suiza. El pitido inicial será a las 00:00h en España, es decir, en la noche del jueves al viernes y podrá verse en plataformas como DAZN y DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

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¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el México - Corea del Sur del Mundial 2026?

El duelo entre México y Corea del Sur, perteneciente a la segunda jornada del Grupo A, se celebrará este viernes 19 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara. El partido comenzará a las 3:00h en España, es decir, en la madrugada del jueves al viernes y podrá verse a través de DAZN y DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Estados Unidos - Australia del Mundial 2026?

El encuentro entre Estados Unidos y Australia de la segunda jornada del Grupo D se disputará el jueves 18 de junio en el Lumen Field de Seattle y el pitido inicial será a las 21:00h en España. La selección norteamericana ganó por 4 goles a 1 a Paraguay en la primera jornada y la australiana por 2 a 0 a Turquía. El encuentro podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat y también en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.