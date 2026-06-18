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Mundial 2026, horario y dónde ver todos los partidos del viernes 19 de junio

Christian Pulisic durante el primer partido de Estados Unidos en el Mundial 2026
Christian Pulisic durante el primer partido de Estados Unidos en el Mundial 2026. Europa Press
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El viernes 19 de junio será el primer día del Mundial 2026 con solo partidos de la segunda jornada y serán los encuentros pertenecientes a los grupos A, B y D. El Canadá - Qatar, el México - Corea del Sur y el Estados Unidos - Australia. La clasificación de cada grupo empezará a coger forma tras los resultados de estos enfrentamientos. Los horarios y dónde ver los partidos, en este artículo.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Canadá - Qatar del Mundial 2026?

El encuentro entre Canadá y Qatar, que corresponde a la segunda jornada del Grupo B, se celebrará este viernes 19 de junio en el BC Place de Vancouver. El combinado canadiense empató a uno frente a República Checa en la primera jornada y el qatarí hizo lo mismo frente a Suiza. El pitido inicial será a las 00:00h en España, es decir, en la noche del jueves al viernes y podrá verse en plataformas como DAZN y DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

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Jonathan David en el primer partido de Canadá en el Mundial 2026. Europa Press

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el México - Corea del Sur del Mundial 2026?

El duelo entre México y Corea del Sur, perteneciente a la segunda jornada del Grupo A, se celebrará este viernes 19 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara. El partido comenzará a las 3:00h en España, es decir, en la madrugada del jueves al viernes y podrá verse a través de DAZN y DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

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Julián Quiñones durante el primer partido de México en el Mundial 2026. Europa Press

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Estados Unidos - Australia del Mundial 2026?

El encuentro entre Estados Unidos y Australia de la segunda jornada del Grupo D se disputará el jueves 18 de junio en el Lumen Field de Seattle y el pitido inicial será a las 21:00h en España. La selección norteamericana ganó por 4 goles a 1 a Paraguay en la primera jornada y la australiana por 2 a 0 a Turquía. El encuentro podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat y también en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

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