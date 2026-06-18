Mundial 2026, horario y dónde ver todos los partidos del martes 23 de junio

Redacción ElDesmarque Madrid, 18 JUN 2026 - 18:50h.

Los partidos de la segunda jornada de Portugal e Inglaterra

Los estadios del Mundial 2026, ordenados por capacidad: así queda la clasificación

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El martes 23 de junio contendrá cuatro partidos del Mundial 2026 y dos de ellos los disputarán selecciones candidatas a alzarse con la Copa del Mundo. Los encuentros serán Noruega - Senegal, Jordania - Argelia, Portugal - Uzbekistán e Inglaterra - Croacia. Los horarios y donde ver los partidos, en este artículo.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Noruega - Senegal del Mundial 2026?

El encuentro entre Noruega - Senegal, que corresponde a la segunda jornada del Grupo I, se celebrará este martes 23 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El combinado noruego ganó por 4 goles a 1 a Irak en la primera jornada y Senegal perdió por 3 goles a 1 frente a Francia. El pitido inicial será a las 02:00h en España, es decir, en la madrugada del lunes al martes y podrá verse en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Jordania - Argelia del Mundial 2026?

El duelo entre Jordania y Argelia, perteneciente a la segunda jornada del Grupo J, se celebrará este martes 23 de junio en el Levi's Stadium de Santa Clara, que ya no tiene ese nombre por orden de la FIFA. La selección de Jordania perdió por 3 goles a 1 frente a Austria en la primera jornada y Argelia por 3 goles a 0 contra Argentina. El partido comenzará a las 5:00h en España, es decir, en la madrugada del lunes al martes y podrá verse a través de DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

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¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Portugal - Uzbekistán del Mundial 2026?

El encuentro entre Portugal y Uzbekistán de la segunda jornada del Grupo K se disputará el martes 23 de junio en el NRG Stadium de Houston y el pitido inicial será a las 19:00h en España. El combinado portugués empató a uno frente a la RD Congo en la primera jornada y Uzbekistán perdió por 3 goles a 1 frente a Colombia. El partido podrá verse a través de la plataforma de DAZN y DAZN Mundial y también por Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Inglaterra - Ghana del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Inglaterra y Ghana de la segunda jornada del Grupo L se celebrará el martes 23 de junio en el Gillette Stadium de Boston y comenzará a las 22:00h en España. La selección inglesa ganó 4 a 2 a Croacia en la primera jornada y Ghana por 1 a 0 a Panamá. El encuentro podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat y también en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.