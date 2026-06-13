El Mundial sufre el primer escándalo de seguridad: roban a Inglaterra días antes de su debut

Alberto Cercós García 13 JUN 2026 - 10:49h.

A pocos días de su debut, Inglaterra sufre el primer gran escándalo del Mundial en Estados Unidos

La 'escabechina' de Tuchel en la lista de Inglaterra para el Mundial: Trent, Foden, Palmer y Maguire las grandes ausencias

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La Copa del Mundo 2026 ya tiene su primera gran polémica extradeportiva. Según informa el 'Daley Mail', la selección de Inglaterra ha sido víctima de un importante robo a apenas unos días de su estreno frente a Croacia, previsto para el próximo 17 de junio. El incidente ocurrió durante el traslado del material del equipo desde su campamento de preparación en Florida hasta su base operativa en Kansas City, donde el conjunto dirigido por Thomas Tuchel debía realizar su primera sesión de entrenamiento. Las primeras informaciones dicen que los ladrones sustrajeron una gran cantidad de equipamiento esencial para el trabajo diario del combinado inglés, provocando un importante contratiempo logístico en plena preparación mundialista.

Entre los objetos robados figuran botas personalizadas de varios futbolistas internacionales, balones oficiales del torneo y diverso material de entrenamiento. Distintos medios británicos señalan que entre los jugadores afectados podrían encontrarse figuras como Harry Kane y Jude Bellingham, aunque la Federación Inglesa (FA) todavía no ha confirmado oficialmente qué futbolistas perdieron equipamiento. También se ha informado de la desaparición de mesas de masaje, herramientas de análisis técnico e incluso pizarras utilizadas por el cuerpo técnico de Tuchel. Algunas fuentes aseguran que los delincuentes vaciaron prácticamente todo el cargamento, dejando únicamente un balón en el vehículo.

Jaque a la seguridad de Inglaterra en Estados Unidos

Las autoridades trabajan junto a la FA para determinar el alcance exacto del robo y recuperar el material sustraído. Aunque algunas informaciones apuntan a que parte del equipamiento podría haber sido recuperado, por el momento no existe una confirmación oficial sobre qué objetos han regresado a manos de la selección. "Estamos investigando el posible robo de equipo de un vehículo del equipo que llegó a Kansas City esta noche con algunos artículos faltantes. La investigación continúa", informa el Departamento de Policía de Kansas.

El incidente resulta especialmente llamativo porque Inglaterra había diseñado un amplio dispositivo de seguridad para su concentración en Estados Unidos, ante el temor a actos de espionaje o sabotaje durante el torneo. A cuatro días de su debut mundialista, el conjunto inglés se ve obligado ahora a reemplazar material clave mientras espera avances en una investigación que ya se ha convertido en el primer gran escándalo de seguridad del Mundial 2026.