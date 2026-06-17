Mundial 2026, horario y dónde ver todos los partidos del jueves 18 de junio

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 JUN 2026 - 18:50h.

El debut de Colombia y el comienzo de la segunda jornada

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El jueves 18 de junio tendrá lugar el debut de Colombia y el comienzo de la segunda jornada del Mundial 2026. El primer partido del día será el Ghana - Panamá y después el Uzbekistán - Colombia, ambos pertenecientes a la primera jornada. En los encuentros de la tarde, el inicio de la segunda con el República Checa - Sudáfrica y el Suiza - Bosnia y Herzegovina. Los horarios y dónde ver los partidos, en este artículo.

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¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Ghana - Panamá del Mundial 2026?

El encuentro entre Ghana y Panamá, que corresponde a la primera jornada del Grupo L, se celebrará este jueves 18 de junio en el BMO Field de Toronto. El pitido inicial será a las 01:00h en España, es decir, en la madrugada del miércoles al jueves y podrá verse en plataformas como DAZN y DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Uzbekistán - Colombia del Mundial 2026?

El duelo entre Uzbekistán y Colombia, perteneciente a la primera jornada del Grupo K, se celebrará este jueves 18 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El partido comenzará a las 4:00h en España, es decir, en la madrugada del miércoles al jueves y podrá verse a través de DAZN y DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el República Checa - Sudáfrica del Mundial 2026?

El encuentro entre República Checa y Sudáfrica de la segunda jornada del Grupo D se disputará el jueves 18 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el pitido inicial será a las 18:00h en España. El combinado checo perdió por 2 goles a 1 contra Corea del Sur en la primera jornada y el sudafricano salió derrotado frente a México por 2 a 0. El partido podrá verse a través de la plataforma de DAZN y DAZN Mundial y también por Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Suiza - Bosnia y Herzegovina del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Suiza y Bosnia y Herzegovina de la segunda jornada del Grupo B se celebrará el jueves 18 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles y comenzará a las 21:00h en España. El combinado suizo empató a uno frente a la Qatar de Julen Lopetegui en la primera jornada y Bosnia-Herzegovina obtuvo el mismo resultado contra Canadá. El encuentro podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat y también en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.